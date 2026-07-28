Nuova rimodulazione da TIM: rincari fino al 2,99 euro al mese ma è possibile evitare l'aumento

TIM continua con la sua politica di rimodulazioni. Dal prossimo 3 settembre 2026, infatti, un nuovo gruppo di clienti con SIM ricaricabile riceverà una modifica unilaterale delle condizioni contrattuali che porterà a un rincaro del canone fino a 2,99 euro al mese.

I dettagli della rimodulazione

Come già avvenuto con la rimodulazione precedente, però, TIM proporrà soluzioni alternative ai clienti coinvolti dalla modifica unilaterale del contratto. Tra le opzioni disponibili ci sarà la possibilità di passare a un'offerta dedicata con lo stesso costo o di aggiungere 50 GB mensili o ancora di attivare senza costi extra il profilo 5G Ultra.

TIM specifica, inoltre, che "i Clienti interessati potranno aderire all'offerta che TIM ha riservato loro, con gli stessi costi della loro attuale offerta e 2 Giga in più, inviando un SMS gratuito al 40916 con il testo CONFERMO ON, entro il 21 agosto 2026. Si precisa che per tale richiesta occorre creare un nuovo messaggio SMS da inviare al numero 40916, non essendo possibile rispondere direttamente al messaggio SMS informativo ricevuto."

In sostanza, è necessario leggere con attenzione la comunicazione inviata da TIM (gli utenti rimodulati riceveranno un messaggio SMS) per verificare tutti i dettagli della rimodulazione e quali sono le opzioni alterantive che l'operatore riserverà alla numerazione oggetto del rincaro.

Come sempre, è possibile esercitare il diritto di recesso, con cessazione della linea o passaggio ad altro operatore. Per farlo, è sufficiente seguire una di queste modalità:

chiamando il Servizio Clienti 187

dall'Area Clienti MyTIM (previa registrazione)

scrivendo all'indirizzo TIM - Servizio Clienti - Casella Postale 111 - 00054 Fiumicino (Roma) oppure tramite PEC all'indirizzo [email protected] (allegando una fotocopia del documento d'identità e specificando "Modifica delle condizioni contrattuali")

recandosi in un negozio TIM (per l'elenco dei negozi TIM vai su https://www.tim.it/negozi-tim o chiama gratuitamente il Servizio Clienti 187).

Per tutti i dettagli in merito rimandiamo all'annuncio pubblicato da TIM sul suo sito uffiicale.