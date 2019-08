Nokia lavora per uno smartphone 5G economico per il 2020

Al momento solo alcuni produttori di smartphone sono entrati a fare parte del mondo del 5G e HMD Global non è una di queste. Per portarsi a casa un telefono che supporti le nuove reti, disponibili solo in qualche città al momento, il costo si aggira intorno ai 1000/1200 euro se non di più, fatta eccezione per Xiaomi Mi Mix 3 5G che si aggira intorno ai 600 euro.

Visto che questo 5G sarà il futuro è bene che le aziende inizino a realizzare prodotti che supportino questa rete e anche HMD Global sta lavorando per offrire un suo smartphone: Ma Juho Sarvikas, Chief Product Officer di HMD Global, ha infatti dichiarato a Digital Trends che sta pianificando il rilascio di un dispositivo con supporto 5G più economico nel 2020. Più precisamente ha dichiarato che il futuro Nokia 5G potrebbe essere venduto per circa la metà del prezzo degli attuali dispositivi 5G e quindi un prezzo intorno ai 500/600 euro.

"Vediamo un'opportunità particolare per noi nel portare il 5G in un segmento più economico[... ].

Direi abbordabile in relazione a ciò che è disponibile oggi. Mi piacerebbe vederci a metà del prezzo rispetto a dove c'è il 5G oggi. ”

In ogni caso, un telefono Nokia 5G da 500/600 euro sarebbe più accessibile alla popolazione rispetto a un dispositivo da 1000 euro e potrebbe aiutare i dispositivi 5G a prendere piede nel mercato. La finestra di lancio è prevista per il 2020, ma aspettiamoci che anche nuove compagnie o le stesse Xiaomi, Samsung, Huawei ed LG presentino smartphone 5G ad un prezzo più competitivo in futuro.

La prima ondata di tecnologia mobile è in genere piuttosto costosa, ma avanzando con gli anni e quindi facendo diventare matura la nuova tecnologia i prezzi si riadatteranno al loro vero valore di mercato.