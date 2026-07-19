Motorola Edge 70 Max, il supporto software è un caso: quanti anni di aggiornamento avrà il nuovo smartphone?

Il nuovo Motorola Edge 70 Max è già un caso: l'azienda si contraddice da sola sul suo sito ufficiale in merito al supporto software che sarà garantito al suo nuovo smartphone, lanciato in questi giorni in Italia

Motorola ha appena aggiornato la sua gamma di smartphone con il lancio del nuovo Edge 70 Max, un modello (disponibile da subito anche in Italia) che ha le potenzialità per ritagliarsi uno spazio da protagonista sul mercato, nella fascia alta. C'è, però, un problema. Il sito di Motorola non chiarisce quale sarà la politica di supporto software garantita per lo smartphone e riesce a contraddirsi da solo, fornendo informazioni differenti.

Quanti anni di aggiornamenti avrà il Motorola Edge 70 Max?

La pagina del sito Motorola dedicata al nuovo Edge 70 Max fornisce due diverse informazioni in merito al tipo di supporto software garantito al dispositivo. Da una parte, infatti, viene indicata la presenza di 3 major update (quindi con aggiornamenti fino ad Android 19) e 5 anni di aggiornamenti di sicurezza a partire dalla data di lancio (quindi fino a giugno 2031).

In una nota in basso, presente in alcune versioni locali del sito di Motorola (come la versione italiana) viene chiarito che gli aggiornamenti saranno 2 major update e 3 anni di supporto. I dati di certificazione UE (EPREL), infine, confermano la presenza di 7 anni di aggiornamenti.

Per il momento, Motorola non ha fornito una risposta chiara e definitiva sulla questione. Per chi volesse comprare il nuovo Edge 70 Max, quindi, c'è da considerare quest'aspetto legato al supporto software. La differenza tra 2 major update e 3 anni di patch e ben 7 anni di supporto software è davvero notevole.