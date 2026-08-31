Lo smartphone più venduto su Amazon? È uno Xiaomi con 8GB di RAM, 512GB di memoria, 108Mpxel OIS a 258, vediamo perché

Nella classifica dei bestseller Amazon ci sono diversi iPhone, visto che costano meno che sul sito Apple, la il record assoluto è in mano ad un ottimo Xiaomi con un eccezionale rapporto qualità prezzo. Vediamolo insieme.

Partiamo da un assunto non sindacabile: la maggior parte degli smartphone nelle tasche di chiunque sono basati su Android. Fin qui ci siamo. Spesso ci chiedono però come suggerimento quale "Android" comprare e lì si apre un mondo intero. Ma, per esperienza, la maggior parte della gente cerca un "buono smartphone, senza spendere molto". Qui entra in gioco il buonsenso, che attualmente porta a spendere una cifra fra i 200 e i 300. Perché?

1. Quelli troppo economici sono limitati nelle prestazioni, nella memoria e nella fotocamera.

2. Sopra quelle cifre si entra già nel campo delle esigenze particolari (fotocamera di alto livello, batteria enorme e simili)

Oggi, insomma, sono quelle le cifre per acquistare i migliori smartphone Android per rapporto qualità prezzo. Al top della classifica vendite Amazon, già da un po', troviamo infatti un modello che si colloca giusto in quella fascia, REDMI Note 15 5G 8GB/512GB, visto che costa 258 , ma che rispetto alla concorrenza convince di più. Perché?

1. Ha già 8GB di RAM ma, rispetto alla concorrenza, adotta 512GB di memoria. Considerando quanto costano le memorie (una buona microSD da 256GB costa circa 60), è un valore aggiunto non da poco.

2. Adotta Snapdragon 6 Gen. 3 da 4nm con supporto 5G

3. La fotocamera è una 108Mpixel con stabilizzazione OIS

4. Certificazione IP65 contro polvere e schizzi d'acqua.

Insomma, rappresenta lo smartphone medio ideale senza particolari compromessi e senza eccedere in qualcosa che non interessa o non si utilizza. A seguire una descrizione più completa del dispositivo.

REDMI Note 15 5G è uno smartphone di fascia media dotato di un display AMOLED da 6,77 pollici con risoluzione 2392×1080 pixel, frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e luminosità di picco fino a 3.200 nit, oltre alle certificazioni TÜV Rheinland per la protezione della vista. Il dispositivo utilizza il processore Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 (con supporto 5G) realizzato con processo produttivo a 4 nm, con CPU octa-core fino a 2,4 GHz e GPU Adreno. La dotazione di memoria varia in base alla configurazione e comprende fino a 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, con possibilità di espansione tramite microSD fino a 1 TB.

Il comparto fotografico comprende una fotocamera principale da 108 MPixel con OIS, sensore da 1/1,67", apertura f/1.7 e obiettivo a 6 elementi, affiancata da una ultra-grandangolare da 8 MPixel. La stabilizzazione ottica OIS aiuta a ridurre il rischio di immagini mosse, soprattutto con tempi di esposizione più lunghi e nelle fotografie in condizioni di luce ridotta. La fotocamera posteriore può inoltre registrare video fino a 4K a 30fps, mentre quella anteriore da 20 MPixel registra fino a 1080p a 30 fps. Sono presenti anche funzioni di elaborazione fotografica basate sull'intelligenza artificiale, tra cui Gomma AI e strumenti per la rimozione dei riflessi.