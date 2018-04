LG G7 ThinQ: ecco la prima foto del notch completamente ''personalizzabile''

Il prossimo 2 Maggio, LG presenterà al mondo intero il nuovo LG G7 ThinQ ossia il suo nuovo top di gamma. Le indiscrezioni ne parlano da tempo ma soprattutto le immagini trapelate in rete hanno completamente svelato il suo aspetto estetico e dunque al momento rimane da capire quali saranno le peculiarità a livello tecnico e software che l'azienda ha deciso di porre su questo suo nuovo device. Il suffisso ThinQ innanzitutto anticipa già l'inserimento dell'Intelligenza Artificiale sullo smartphone, la stessa che abbiamo visto sull'attuale LG V30 e V30+ con Android Oreo, con l'aggiunta di nuove funzionalità.

Oltre a questo, un'immagine apparsa in Rete, ha permesso di scoprire come LG intenderà personalizzare la "notch" ossia la lunetta superiore presente sul display del nuovo LG G7 ThinQ. Sì, perché se finora l'unico produttore a pensare di personalizzare la lunetta era stata Huawei, permettendo ai suoi utenti di scegliere se nasconderla o se visualizzarla, ora LG compie un passo ulteriore garantendo la massima personalizzazione del notch.

Ecco che la tacca potrà essere nascosta proprio come ha fatto Huawei con i suoi P20 e P20 Pro oppure potrà divenire un "New" Second Screen ossia modificarne il suo layout o anche scegliere l'angolo di curvatura o magari anche il colore del bordo da mostrare sulla Home. Tra i menu è possibile osservare anche quello che permetterà agli utenti di scegliere il colore di sfondo della "striscia" tra varie tonalità di nero e combinazioni cromatiche diverse.

LG dunque cerca di differenziarsi dagli altri produttori introducendo lato software novità di personalizzazione che gli utenti potrebbero trovare interessanti sul nuovo LG G7 ThinQ. Un prodotto decisamente atteso dalla community che deve in qualche modo rifarsi della debacle offerta con lo scorso G6 il quale non ha ottenuto il successo sperato. In questo caso parliamo di un LG G7 ThinQ al passo con i tempi caratterizzato da un corpo in alluminio e vetro, un display LCD Super Bright da 6,1 pollici con risoluzione Quad HD+ ossia 3.120x1.440 pixel e luminosità record da 1.000 nits.