Lenovo Legion: ecco le specifiche dello smartphone gaming

Mancano al momento attuale informazioni specifiche sulle tempistiche di lancio commerciale, sul costo d'acquisto e su quali regioni globali saranno scelte da Lenovo per la commercializzazione del primo smartphone a brand Legion.

Sono due le fotocamere posteriori , da 64MP e 16MP, mentre anteriormente è presente una fotocamera di tipo pop-up da 20MP. Il target dei videogiocatori è ben evidenziato anche dalla scelta di integrare due speaker per una riproduzione stereofonica dell'audio.

La batteria integrata avrà capacità di 5.000mAh , con un caricatore esterno da ben 90 Watt capace di ricaricare completamente la batteria in circa 30 minuti. Due connettori USB Type-C permetteranno il collegamento con l'alimentatore, montati sul lato corto e su quello lungo così da dare maggiore flessibilità d'uso quando lo smartphone viene impugnato per il verso della larghezza.

Nuove informazioni, diffuse da XDA Developers e provenienti da un video di presentazione del nuovo smartphone, indicano l'utilizzo di un SoC Quacomm Snapdragon 865 in questo telefono gaming in abbinamento ad uno schermo con refresh di 144Hz .

Abbiamo già avuto occasione di segnalare il possibile debutto di uno smartphone gaming sviluppato da Lenovo, sotto il brand Legion . Quest'ultimo marchio è quello sviluppato da Lenovo per raccogliere tutte le proprie soluzioni collegate al gaming passando dai notebook ai PC desktop sino alle differenti tipologie di periferiche.

