Le offerte Amazon del Giorno che NON devi perderti: iPhone 16 SCONTATISSIMO e molto altro!

Il mondo della tecnologia è in costante evoluzione, e con esso le opportunità di fare affari. Amazon, ancora una volta, si conferma il punto di riferimento per chi cerca prodotti all'avanguardia a prezzi vantaggiosi. Oggi è una giornata particolarmente ricca di occasioni imperdibili, con sconti che toccano prodotti di punta come l'attesissimo iPhone 16 Pro Max e il suo fratello minore iPhone 16 Pro, entrambi disponibili con ribassi significativi. Ma non è tutto: la selezione delle migliori offerte del giorno spazia dagli smart TV di ultima generazione ai robot aspirapolvere intelligenti, passando per smartwatch, accessori e computer portatili, tutti proposti a cifre che rendono l'acquisto quasi un obbligo. Preparatevi a scoprire le promozioni più calde che vi permetteranno di aggiornare il vostro arsenale tecnologico senza svuotare il portafoglio.

Dopo il breve passaggio a 1.049€, il MacBook Air 13'' 2025 con chip M4 torna oggi al suo prezzo minimo storico di 999€ in tutte le colorazioni compresa la nuova Celeste, con uno sconto netto di 250€ rispetto al listino Apple.

iPhone 16 Pro Max 256GB (si risparmiano 290€)

Si tratta di un prezzo eccezionale per uno smartphone che monta il chip A18 Pro, una tripla fotocamera con zoom periscopico 5x e un display LTPO OLED da 6,7" con refresh fino a 120 Hz. In più, troviamo materiali premium in titanio, supporto a Dolby Vision e una batteria che assicura fino a 29 ore di autonomia video.

iPhone 16 Pro 128GB (si risparmiano 240€)

iPhone 16 Pro 256GB (si risparmiano 270€)

iPhone 16 Pro da 128GB scende oggi a 999€ rispetto ai 1239€ di listino, con uno sconto del 19%. Il modello da 256GB, invece, passa da 1369€ a 1099€ , con un risparmio di ben 270€. Entrambi sono disponibili in diverse colorazioni: titanio nero, naturale e sabbia, con leggere variazioni nelle disponibilità a seconda delle versioni.

Per chi preferisce una versione più accessibile ma vuole comunque un dispositivo di ultima generazione, c'è iPhone 16e a 699€ . Rispetto a iPhone 16 standard, rinuncia a qualche funzione avanzata ma mantiene il chip A18, un'ottima fotocamera da 48 MP e una batteria più capiente, che garantisce una migliore autonomia.

DJI Osmo Action 4 Combo Essenziale è una action cam compatta, ma con ambizioni da prima della classe. Oggi è disponibile su Amazon a 219 euro , un prezzo che la rende particolarmente competitiva rispetto a rivali come GoPro Hero12, che parte da un prezzo maggiore. La versione Combo include già una batteria, supporto per adattatore a sgancio rapido e altri accessori utili per iniziare subito a registrare.

Il nuovo coupon attivato da Amazon consente di acquistare l'iconico CMF Phone 1 8/128GB a soli 184€ , ben al di sotto del prezzo di listino. Lo smartphone risponde all'impulso Nothing nel creare prodotti innovativi e distintivi, rivolti a un pubblico attento alla moda e alle tendenze.

Proteggere casa, giardino o ambienti interni senza complicazioni è possibile con Arlo Essential 2, sistema di videosorveglianza wireless attualmente in sconto su Amazon a 99€ per il pacchetto con due telecamere, rispetto ai consueti 159€ . Parliamo di un prodotto ampiamente apprezzato da quasi tutti gli utenti, principalmente per la sua facilità d'uso e di installazione, oltre che per le prestazioni.

Hisense porta sul mercato e mette subito in offerta due Smart TV 4K da 55 pollici che condividono diverse funzionalità di base, ma si rivolgono a pubblici diversi grazie a scelte ben precise in termini di tecnologia del pannello e qualità del suono. A fare la differenza tra il modello 55A6Q e il 55E78Q è infatti l'approccio alla resa visiva e all'audio, che giustifica anche la differenza di prezzo.

Chi vuole uno smartwatch con schermo ampio e batteria di lunga durata trova in Redmi Watch 4 una proposta ben bilanciata. Disponibile su Amazon a 59,99€ (contro un prezzo di listino di 99,99€), il dispositivo Xiaomi abbina specifiche tecniche rilevanti a una struttura solida in lega di alluminio, con ghiera in acciaio inox e display AMOLED da 1,97 pollici.

Oggi i prezzi di due splendidi smartphone Motorola meritano veramente attenzione, visto che le versioni da 12GB di RAM e 512GB di memoria hanno prezzi veramente bassi. Il Neo per chi vuole teleobbiettivo 3X e ricarica wireless, il Fusion non li ha ma vanta una batteria più grande. Occhio anche all'offerta che riguarda anche il nuovissimo Motorola edge 60.

Con un design compatto e resistente, questa unità è perfetta per studenti, professionisti, creatori di contenuti e chiunque abbia bisogno di affidabilità e velocità anche in movimento. Grazie al cavo doppio USB-C/USB-A incluso, è compatibile con praticamente qualsiasi dispositivo: laptop, tablet, smartphone e console. Quando è stata in offerta su Amazon in passato ha riscosso un enorme successo, con tante unità vendute. E oggi è tornato in offerta .

Samsung ha da poco introdotto sul mercato due nuovi TV della serie QN94F, appena aggiornati per il 2025. Si tratta di due Smart TV Neo QLED 4K Mini LED, da 50 e 55 pollici, che condividono la medesima base tecnologica ma si differenziano per dimensioni e resa acustica. Il modello da 50 pollici è proposto in offerta a 1.199€ , mentre la versione da 55 pollici, anch'essa in offerta sin da subito nonostante l'approdo sul mercato recentissimo, è disponibile a 1.499€ .

Tra le opzioni più interessanti, spiccano Lefant M2 Pro ed Eureka NERE10s, due dispositivi progettati per semplificare la pulizia quotidiana. Sebbene entrambi offrano funzionalità avanzate di aspirazione e lavaggio, presentano differenze nelle specifiche tecniche e nelle soluzioni adottate per la gestione della polvere e la navigazione. Un confronto dettagliato può aiutare a orientarsi nella scelta del modello più adatto alle proprie esigenze, considerando che entrambi oggi sono in offerta a prezzi inferiori rispetto agli standard.

Un aspetto cruciale per molti è la pulizia sotto i mobili. DREAME X50 Ultra Complete, grazie alla navigazione VersaLift, è in grado di abbassare la sua altezza a soli 89 mm, permettendogli di scivolare con facilità sotto divani, letti e altri arredi. La videocamera IA con guida a LED assicura una navigazione precisa e un rilevamento degli ostacoli puntuale, anche negli spazi più angusti e con scarsa illuminazione, il che garantisce che ogni centimetro della casa sia coperto.

I Galaxy SmartTag2 rappresentano un notevole miglioramento rispetto ai modelli precedenti, in quanto in grado di offrire un'esperienza di tracciamento più efficiente e intuitiva. Il loro design compatto e leggero li rende perfetti per essere agganciati a qualsiasi cosa: dalle chiavi allo zaino, dal collare degli animali domestici ai bagagli.

Samsung Galaxy S25 Ultra è protagonista di una delle offerte più interessanti del momento su Amazon. Il flagship coreano, dotato di display QHD+ da 6,9 pollici, 12 GB di RAM, 256 GB di memoria interna e fotocamera principale da 200 megapixel, viene proposto a 1.099€ contro i 1499€ di listino.

Con uno schermo da 6,2 pollici FHD+ LTPO AMOLED a 120 Hz e risoluzione di 1080x2340 pixel (416 ppi), Galaxy S25 si propone come il modello più compatto della serie. È dotato di un comparto fotografico completo: sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica (OIS), teleobiettivo 3x da 10 MP sempre stabilizzato, e ultra-wide da 12 MP con campo visivo di 120°.

Ecco gli S25 Ultra con 512 GB di spazio di archiviazione. S25 Ultra spinge tutto al massimo: display Dynamic AMOLED 2X da 6,9 pollici QHD+ con refresh rate a 120 Hz e supporto HDR10+, S Pen integrata, e una struttura in titanio certificata IP68. Il sistema fotografico punta su un sensore da 200 MP con ProVisual Engine, accompagnato da ultra-wide da 50 MP e teleobiettivi con zoom ottico avanzato. Acquistandoli si riceve un prodotto Samsung in regalo, da riscattare a questo indirizzo.

Il nuovissimo S25 Edge condivide molte specifiche con la versione Ultra, tra cui la fotocamera da 200 MP con ProVisual Engine, il pannello Dynamic AMOLED 2X con risoluzione QHD+ da 6,7 pollici e refresh rate a 120 Hz. Rispetto al modello top cambia la batteria, qui da 3.900 mAh, e manca la S Pen, ma resta il supporto alla ricarica rapida e la qualità costruttiva garantita dalla cornice in titanio e dal vetro Corning Gorilla Glass Ceramic 2.

Apple ha rilasciato ormai da qualche mese gli AirPods di quarta generazione in due varianti: una standard e una dotata di cancellazione attiva del rumore. Su Amazon entrambe si trovano oggi a un prezzo più contenuto rispetto a quello ufficiale. La versione base è offerta a 128,99€ , mentre quella più avanzata con ANC scende a 168,99€ , contro i 149€ e 199€ richiesti sul sito Apple.

Amazon offre oggi la versione aggiornata del Mac mini a un prezzo molto vantaggioso. È equipaggiata con chip M4, CPU a 10-core e GPU 10-core, pensata per gestire applicazioni complesse, multitasking spinto e flussi di lavoro professionali. Nonostante le dimensioni ridotte – 12,7 cm di lato – il desktop Apple si presenta come una workstation a tutti gli effetti.

Le promozioni Amazon di inizio giugno coinvolgono numerosi modelli di Apple Watch, compreso il più recente Series 10 nella variante GPS + Cellular, ora disponibile a 579€ , in netto ribasso rispetto al prezzo di listino. Una proposta interessante per chi cerca la massima autonomia, con la possibilità di ricevere chiamate, messaggi e usare le app principali anche senza iPhone a portata di mano.

GT 7 alza l'asticella con il nuovo Dimensity 9400e, un display LTPO AMOLED con refresh rate variabile (più fluido e attento ai consumi) e una fotocamera aggiuntiva: un teleobiettivo 2x da 50MP, ideale per ritratti e zoom ottico. È il modello pensato per chi vuole il massimo in ambito fotografico e multimediale.

SwitchBot Lock Ultra Vision Combo è disponibile su Amazon con una dotazione tecnica che la rende una delle soluzioni più avanzate nel settore delle serrature smart. Il punto di forza è il riconoscimento facciale 3D, basato su tecnologia a luce strutturata di livello bancario, capace di identificare il volto dell'utente entro 0,6–0,9 metri e su una copertura verticale compresa tra 1,2 e 2 metri. Il tutto senza appoggiarsi al cloud: i dati biometrici restano localizzati sul dispositivo per ridurre i rischi legati alla privacy.

Chi cerca prestazioni elevate per la connessione di casa o dell'ufficio ha ora un'opzione più accessibile. FRITZ!Box 7690 continua a calare di prezzo e si trova attualmente su Amazon a 246,99€ , in calo rispetto agli ultimi giorni. Una cifra interessante per un modem router compatibile con Wi-Fi 7, dotato di tutte le tecnologie più recenti per sfruttare al meglio linee FTTC e FTTH, e che si poggia sulla qualità software e hardware tipica dei prodotti AVM.

Per migliorare la portata della vostra connessione, valutate anche questi ripetitori, anch'essi ora in offerta. FRITZ!Repeater 600 è pensato per chi vuole potenziare il segnale in aree difficili da raggiungere, come stanze periferiche o piani superiori. Opera sulla banda da 2,4 GHz con una velocità fino a 600 Mbit/s, supporta la tecnologia Mesh e si integra perfettamente con l’ecosistema FRITZ!. È un dispositivo compatto, discreto e adatto a chi cerca un'estensione efficiente senza complicazioni. Ora a soli 30 euro .

Per chi ha bisogno di una copertura più ampia e moderna, FRITZ!Repeater 1200 AX rappresenta un salto di qualità grazie alla compatibilità con lo standard Wi-Fi 6. Offre connessioni fino a 2.400 Mbps sulla banda da 5 GHz e 600 Mbps sulla banda da 2,4 GHz, oltre a una porta Gigabit LAN utile per creare un access point cablato o collegare dispositivi sprovvisti di Wi-Fi.

Meta Quest 3S unisce potenza grafica, versatilità e accesso istantaneo a contenuti di realtà mista e virtuale in un visore stand-alone completamente wireless. Pensato per trasformare l’ambiente fisico in un'estensione del mondo digitale, questo dispositivo consente di inserire oggetti interattivi nello spazio reale, oppure passare alla VR completa per un'immersione totale. Mai prima d'ora aveva avuto un prezzo così basso, 299€ .

Stesse prestazioni, meno ingombro. PlayStation 5 Slim Digital è la variante più compatta della console Sony, pensata per chi acquista solo in digitale e cerca un design più snello senza rinunciare alle caratteristiche tecniche del modello standard.

Questa ottima scopa elettrica viene adesso proposta alla cifra eccezionale di 109€, veramente imperdibile !

ECOVACS DEEBOT X8 PRO OMNI punta tutto sull'efficienza: rimuove lo sporco più ostinato grazie a una potenza di aspirazione da 18.000 Pa, sfrutta un sistema di lavaggio automatico a rullo in grado di pulire a fondo e utilizza una base multifunzione per mantenere il mocio sempre in condizioni ottimali. Nonostante sia un prodotto di recente introduzione sul mercato oggi è in offerta a un prezzo super!

Ecco due modelli della Serie C4 di LG OLED che condividono lo stesso corredo tecnico ma si differenziano per dimensioni: 55" e 65". Il pannello 4K OLED di nuova generazione è gestito dal processore α9 Gen7, progettato per offrire elaborazione video avanzata, upscaling intelligente e ottimizzazione in tempo reale di luminosità, contrasto e colori.

Questo ottimo portatile ASUS Vivobook Go si basa sul processore AMD Ryzen 5 7520U. Con 4 core e 8 thread, capace di raggiungere picchi di 4,3 GHz. Dalla navigazione web alla gestione di documenti complessi, passando per lo streaming video in alta definizione, il Ryzen 5 offre prestazioni affidabili e reattive. Questo lo rende la scelta ideale per la maggior parte degli utenti che necessitano di un laptop versatile per studio, lavoro o intrattenimento.

Ottima promozione su Amazon: ecco un portatile tuttofare con tantissima RAM, ben 40GB, CPU Intel Core i7 1255U, una CPU con 10 core e 12 thread, picco a 4,7GHz, 1TB di SSD, schermo Full HD e compatibilità Thunderbolt 4.0. Costa solo 808€ grazie ad un coupon -7% da attivare con un click .

Chi ha bisogno di un notebook semplice, funzionale e pronto per le attività quotidiane può oggi puntare su HP Laptop 15-fc0011sl, che su Amazon scende al nuovo prezzo minimo di 299 euro . La configurazione è pensata per offrire reattività e fluidità nelle operazioni più comuni, grazie a un'accoppiata hardware equilibrata e moderna.

Per spendere un po' meno ma avere comunque tantissima qualità, ecco Roborock QV 35A, dotato di sistema antigroviglio, aspirazione da 8000Pa e panno sollevabile per una pulizia più precisa, adotta una stazione multifunzione con lavaggio e asciugatura automatica. Rilevamento ostacoli e strategia di pulizia dei tappeti rendono il dispositivo adatto ad ambienti complessi e misti. Il colore nero lo distingue visivamente.

Chi necessita di lavaggio con acqua calda però non esisti: Dreame L40 Ultra è un vero top di gamma, ad un prezzo mai visto prima, inferiore a 700€ (era ottimo già quando costava 850€).

Torna a soli 45€ l'ottimo smartwatch CMF by Nothing Watch Pro, in colorazione grigia. Un super prezzo per un ottimo prodotto.

La pulizia orale quotidiana può contare oggi su dispositivi sempre più efficienti, e la gamma di spazzolini elettrici Oral-B in offerta su Amazon mostra chiaramente quanto la varietà di funzioni, testine e dotazioni influenzi l'esperienza d'uso. I modelli Smart 4 4500, iO 3 e iO 9 appartengono a tre segmenti ben distinti per prezzo, tecnologie incluse e accessori nella confezione.