Le migliori offerte sugli smartphone su Amazon: sconti Prime Day (e non) su iPhone, Google Pixel, Xiaomi e molti altri
Abbiamo elencato in un unico posto tutti gli affari che è ora possibile fare su Amazon a proposito degli smartphone più richiesti del momento. Che sia richiesto Prime o no, eccovi tutti i prezzi da non perderedi Redazione pubblicata il 26 Giugno 2026, alle 08:58 nel canale Telefonia
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In questa rassegna, elenchiamo tutte le migliori offerte su Amazon per gli smartphone, a prescindere che rientrino nel Prime Day o meno. Partiamo, ad esempio, con gli iPhone 17 e Air, acquistabili ai prezzi indicati anche senza abbonamento Prime. Per quanto riguarda tutti gli altri, invece, quasi sempre è richiesto Amazon Prime.
Apple iPhone 17 256 GB: display 6,3" con ProMotion, chip A19, fotocamera frontale Center Stage per selfie di gruppo più facili, più resistenza ai graffi, un giorno intero di batteria; Nero979.00 869.49 Compra ora
Apple iPhone 17 256 GB: display 6,3" con ProMotion, chip A19, fotocamera frontale Center Stage per selfie di gruppo più facili, più resistenza ai graffi, un giorno intero di batteria; Azzurro nebbia979.00 869.00 Compra ora
Apple iPhone 17 256 GB: display 6,3" con ProMotion, chip A19, fotocamera frontale Center Stage per selfie di gruppo più facili, più resistenza ai graffi, un giorno intero di batteria; Bianco979.00 869.00 Compra ora
Apple iPhone 17 256 GB: display 6,3" con ProMotion, chip A19, fotocamera frontale Center Stage per selfie di gruppo più facili, più resistenza ai graffi, un giorno intero di batteria; Lavanda979.00 869.49 Compra ora
Apple iPhone 17 nella versione da 256 GB si presenta come una delle novità più interessanti della gamma, soprattutto per chi vuole un iPhone moderno senza salire ai modelli Pro. Il display da 6,3 pollici con ProMotion migliora la fluidità nell'uso, mentre il nuovo chip A19 porta in dote prestazioni elevate e una gestione più efficiente delle operazioni più pesanti.
Apple iPhone Air 256 GB: liPhone più sottile di sempre, display 6,5" con ProMotion fino a 120Hz, potente chip A19 Pro, fotocamera frontale Center Stage, eSim; Nero siderale1239.00 853.99 Compra ora
Apple iPhone Air 256 GB: liPhone più sottile di sempre, display 6,5" con ProMotion fino a 120Hz, potente chip A19 Pro, fotocamera frontale Center Stage, eSim; Bianco nuvola1239.00 853.99 Compra ora
Anche il sottilissimo iPhone Air oggi si trova a un prezzo impensabile fino a pochissimo tempo fa. iPhone Air è più sottile e leggero con telaio in titanio, un display da 6,5" e processore A19 Pro con 12 GB di RAM. iPhone 17 ha uno spessore standard in alluminio, schermo da 6,3", chip A19, una doppia fotocamera (singola nell'Air) e maggiore autonomia.
Samsung Galaxy S26 Smartphone AI, 256GB, 3 anni di Garanzia, Processore Avanzato, Assistente Foto, Creative Studio, Camera 50 MP, 4300 mAh, Black [Versione italiana]1029.00 711.00 Compra ora
Galaxy S26 resta un punto di riferimento del settore degli smartphone: tante vendite anche per questi modelli ancora in offerta, costano meno degli Ultra, sempre 256GB. Per comprare questi S26 ai prezzi indicati serve l'abbonamento Prime.
XIAOMI Redmi Note 15 Pro+ 5G, Smartphone 12+512GB, Batteria massiccia da 6500 mAh, IP66/IP68, Nuova fotocamera 200 MP, Display AMOLED da 6,83", Blu Ghiacciaio, Garanzia 2 anni, Caricatore non incluso479.90 Compra ora
XIAOMI Redmi Note 15 5G, Smartphone 6+128GB, Design ultrasottile, Resistenza IP65, Fotocamera super nitida da 108 MP, Display FHD+ da 6,77", Viola Nebbia, Garanzia 2 anni, Caricatore non incluso199.90 Compra ora
Tra gli Xiaomi, il pezzo più forte è Redmi Note 15 Pro+ 5G a 479,90, con 12+512GB, batteria da 6500 mAh, resistenza IP66/IP68 e fotocamera da 200 MP. A completare la famiglia ci sono Redmi Note 15 5G a 189,90 e Redmi Note 15 a 179,90, entrambi con display FHD+ da 6,77 pollici, fotocamera da 108 MP e batteria da 6000 mAh, quindi più orientati a chi cerca autonomia e dotazione fotografica senza salire troppo di budget.
Nel mondo Google Pixel 10, invece, sono questi i modelli da attenzionare in questo momento, dal 10 base fino al 10 Pro e al 10 Pro XL per chi vuole dispositivi più grandi e con display con diagonale più generosa.
realme GT 7 Pro 5G Smartphone 12+256GB, Processore Snapdragon® 8 Elite Chipset, Fotocamera AI Ultra-clear Snap con AI Display Eco² RealWorld, Con tecnologia NEXT AI, Arancione, Esclusiva Amazon999.99 599.99 Compra ora
La sezione realme è quella più aggressiva sul fronte potenza/prezzo. realme GT 7 Pro 5G scende a 599,99 con 12+256GB, Snapdragon 8 Elite, fotocamera AI Ultra-clear Snap e display Eco² RealWorld, mentre realme GT 7T 5G è proposto a 378,99 con 12+256GB, batteria da 7000 mAh, ricarica a 120W e Dimensity 8400-MAX.
Ecco Samsung Galaxy A16 a 109. Qui il focus si sposta sul prezzo più basso, ma restano elementi utili come display Super AMOLED, batterie da 5000 mAh, resistenza IP54 a seconda del modello e garanzia Samsung di 3 anni.
POCO X8 Pro Max, Smartphone 12+256GB, Dimensity 9500s, Batteria 8500mAh (typ), Display AMOLED ultra luminoso, Fotocamera da 50MP con OIS, Nero, Garanzia 2 anni+1 anno extra, Caricatore non incluso529.90 407.90 Compra ora
POCO X8 Pro, Smartphone 12+512GB, Dimensity 8500-Ultra, Batteria 6500mAh (typ), Display AMOLED ultra luminoso, Fotocamera 50MP con OIS, Nero, Garanzia 2 anni+1 anno extra, Caricatore non incluso479.90 351.40 Compra ora
Nel blocco POCO il modello più interessante è POCO X8 Pro Max a 407,90, con 12+256GB, Dimensity 9500s, batteria da 8500 mAh, AMOLED ultra luminoso e fotocamera da 50 MP con OIS. Più economico POCO X8 Pro, che appare in due configurazioni: 351 per la versione 12+512GB e 322 per il taglio 8+512GB, entrambe con Dimensity 8500-Ultra, batteria da 6500 mAh e schermo AMOLED ad alta luminosità. È la parte della lista che punta più apertamente sul rapporto tra prestazioni, autonomia e memoria disponibile.
Nothing Phone (3) si piazza a 548, con 16GB di RAM e 512GB di storage, tripla fotocamera da 50 MP, batteria al silicio-carbonio e display AMOLED da 6,67 pollici a 120Hz. È il modello più riconoscibile dal punto di vista del design grazie al sistema Glyph Matrix, quindi ha senso per chi vuole uno smartphone con una personalità più forte, ma senza rinunciare a scheda tecnica e memoria di livello elevato.