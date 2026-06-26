Le migliori offerte sugli smartphone su Amazon: sconti Prime Day (e non) su iPhone, Google Pixel, Xiaomi e molti altri

Abbiamo elencato in un unico posto tutti gli affari che è ora possibile fare su Amazon a proposito degli smartphone più richiesti del momento. Che sia richiesto Prime o no, eccovi tutti i prezzi da non perdere

In questa rassegna, elenchiamo tutte le migliori offerte su Amazon per gli smartphone, a prescindere che rientrino nel Prime Day o meno. Partiamo, ad esempio, con gli iPhone 17 e Air, acquistabili ai prezzi indicati anche senza abbonamento Prime. Per quanto riguarda tutti gli altri, invece, quasi sempre è richiesto Amazon Prime.

Apple iPhone 17 nella versione da 256 GB si presenta come una delle novità più interessanti della gamma, soprattutto per chi vuole un iPhone moderno senza salire ai modelli Pro. Il display da 6,3 pollici con ProMotion migliora la fluidità nell'uso, mentre il nuovo chip A19 porta in dote prestazioni elevate e una gestione più efficiente delle operazioni più pesanti.

Anche il sottilissimo iPhone Air oggi si trova a un prezzo impensabile fino a pochissimo tempo fa. iPhone Air è più sottile e leggero con telaio in titanio, un display da 6,5" e processore A19 Pro con 12 GB di RAM. iPhone 17 ha uno spessore standard in alluminio, schermo da 6,3", chip A19, una doppia fotocamera (singola nell'Air) e maggiore autonomia.

Galaxy S26 resta un punto di riferimento del settore degli smartphone: tante vendite anche per questi modelli ancora in offerta, costano meno degli Ultra, sempre 256GB. Per comprare questi S26 ai prezzi indicati serve l'abbonamento Prime.

Tra gli Xiaomi, il pezzo più forte è Redmi Note 15 Pro+ 5G a 479,90, con 12+512GB, batteria da 6500 mAh, resistenza IP66/IP68 e fotocamera da 200 MP. A completare la famiglia ci sono Redmi Note 15 5G a 189,90 e Redmi Note 15 a 179,90, entrambi con display FHD+ da 6,77 pollici, fotocamera da 108 MP e batteria da 6000 mAh, quindi più orientati a chi cerca autonomia e dotazione fotografica senza salire troppo di budget.

Nel mondo Google Pixel 10, invece, sono questi i modelli da attenzionare in questo momento, dal 10 base fino al 10 Pro e al 10 Pro XL per chi vuole dispositivi più grandi e con display con diagonale più generosa.

La sezione realme è quella più aggressiva sul fronte potenza/prezzo. realme GT 7 Pro 5G scende a 599,99 con 12+256GB, Snapdragon 8 Elite, fotocamera AI Ultra-clear Snap e display Eco² RealWorld, mentre realme GT 7T 5G è proposto a 378,99 con 12+256GB, batteria da 7000 mAh, ricarica a 120W e Dimensity 8400-MAX.

Ecco Samsung Galaxy A16 a 109. Qui il focus si sposta sul prezzo più basso, ma restano elementi utili come display Super AMOLED, batterie da 5000 mAh, resistenza IP54 a seconda del modello e garanzia Samsung di 3 anni.

Nel blocco POCO il modello più interessante è POCO X8 Pro Max a 407,90, con 12+256GB, Dimensity 9500s, batteria da 8500 mAh, AMOLED ultra luminoso e fotocamera da 50 MP con OIS. Più economico POCO X8 Pro, che appare in due configurazioni: 351 per la versione 12+512GB e 322 per il taglio 8+512GB, entrambe con Dimensity 8500-Ultra, batteria da 6500 mAh e schermo AMOLED ad alta luminosità. È la parte della lista che punta più apertamente sul rapporto tra prestazioni, autonomia e memoria disponibile.

Nothing Phone (3) si piazza a 548, con 16GB di RAM e 512GB di storage, tripla fotocamera da 50 MP, batteria al silicio-carbonio e display AMOLED da 6,67 pollici a 120Hz. È il modello più riconoscibile dal punto di vista del design grazie al sistema Glyph Matrix, quindi ha senso per chi vuole uno smartphone con una personalità più forte, ma senza rinunciare a scheda tecnica e memoria di livello elevato.