La nuova serie 12 Pro di realme: tra eleganza e innovazione

La tecnologia smartphone si fa sempre più innovativa e accessibile, come dimostra il recente annuncio di realme riguardo la nuova serie 12 Pro. Infatti, realme ha annunciato oggi, in occasione del suo Media Preview Event 2024 a Las Vegas, che la serie realme 12 Pro presenterà un teleobiettivo periscopico e avrà un design ispirato agli orologi di lusso.

In particolare, la novità più interessante è l'adozione di un teleobiettivo periscopico con zoom ottico 5x, una caratteristica finora appannaggio esclusivo dei modelli più costosi. Grazie ad una soluzione tecnica esclusiva, realme è riuscita a integrare questa feature mantenendo comunque un prezzo competitivo.

realme ha sviluppato un sensore da 1/2 pollici per il teleobiettivo, il più grande mai visto in questa fascia di prezzo. Significa scatti più luminosi e dettagliati, soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione. E per gli amanti dello zoom digitale, è possibile spingersi fino a 120x.

Anche il comparto fotografico principale non è da meno, con un sensore Sony IMX890 da 1/1,56” dotato di stabilizzatore ottico. A completare il tutto, un obiettivo ultra-grandangolare che abilita uno zoom lossless 0,6x-5x. I risultati fotografici sono anche merito anche dell'avanzato sistema di elaborazione delle immagini basato sull'algoritmo MasterShot realizzato con Qualcomm, che migliora dettaglio, gamma dinamica e realismo dei ritratti.

Il design della serie 12 Pro trae ispirazione dagli orologi di lusso grazie alla collaborazione con il designer Ollivier Savéo, che ha conferito un tocco di eleganza e raffinatezza al device. I richiami al mondo dell'orologeria di alto livello sono evidenti nei dettagli come la lunetta dentellata placcata oro, il quadrante con finitura soleil opaca, la pelle vegana di qualità premium o il caratteristico bracelet a maglie giubilé.

La scommessa di realme è quella di intercettare una nuova generazione di consumatori giovani interessati alla fotografia mobile ma con budget limitati. Non resta che attendere il lancio ufficiale per scoprire se la serie 12 Pro saprà mantenere le promesse.