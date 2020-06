L'app Immuni scaricabile dagli store da oggi, ma attiva solo in alcune regioni

Immuni, l'app che consentirà di tracciare i contagiati da COVID-19, sbarcherà oggi pomeriggio sugli store di Apple e Google, scaricabile da tutti ma il sistema di allerta sarà attivo solo in quelle regioni che hanno accettato di aderire alla sperimentazione: secondo La Stampa sono quattro e rispondono ai nomi di Liguria, Marche, Abruzzo e Puglia.

Dopo la pubblicazione del codice sorgente e degli aggiornamenti da parte di Apple e Google per supportare le modalità di funzionamento delle app come Immuni, ecco un nuovo passo avanti in vista della distribuzione su tutto il territorio nazionale.



Abbiamo già spiegato in questo articolo con dovizia di dettagli come funzionerà l'app, in che modo saranno gestiti i dati (che saranno cancellati entro fine anno o alla fine della pandemia) e mostrato le varie schermate che la compongono. L'efficacia di Immuni dipenderà da quanti la installeranno sul proprio smartphone e attiveranno il Bluetooth (non il GPS, che non è chiamato in causa) per il tracciamento dei contatti, in modo da circoscrivere più facilmente possibili contagi ed evitare l'innescarsi di nuovi focolai.

Secondo un sondaggio commissionato da Public Affaris Advisors e realizzato da Emg, solo il 44% degli italiani sarebbe disposto a scaricare e usare Immuni. Come riporta il Corriere delle Comunicazioni, "dalla rilevazione emerge che soltanto il 16% del campione si dice certo di voler installare l'applicazione, mentre un italiano sul 4, per l'esattezza il 24%, è certo di non volerla installare".