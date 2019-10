Kena Mobile: tantissime offerte a partire da 4,99 Euro fino a 70GB di traffico dati. Eccole

Kena Mobile continua nella battaglia all'ultimo utente nel sempre più difficile e agguerrito mondo delle telecomunicazioni. Nella giornata di oggi decide di aggiungere una nuova offerta da proporre ai nuovi utenti. Ecco che da oggi saranno presenti 4 promozioni: la Kena 4,99, la Kena 5,99, la Kena 8,99 e l'ultima Kena 13,99 che, come avviene ormai da sempre con l'operatore, prendono il nome proprio dal prezzo mensile dell'offerta. Nel dettaglio, tranne la più economica, per tutti gli utenti che le attiveranno, Kena Mobile, prevede di inserire nel bundle non solo tanti GB di traffico dati ma anche chiamate illimitate verso tutti ed SMS illimitati. Ecco i dettagli delle offerte.

Kena Mobile: ecco le offerte

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili

verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili 50MB di traffico dati sotto rete 4G

dati sotto rete 4G COSTO: 4.99€ al mese

ATTIVAZIONE per TUTTI

COSTO di attivazione: GRATIS

COSTO per la prima ricarica: 5€

LINK per ATTIVARE l'offerta Kena

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili

verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili 70GB di traffico dati sotto rete 4G

dati sotto rete 4G SMS illimitati verso tutti i numeri mobili

verso tutti i numeri mobili COSTO: 5.99€ al mese

ATTIVAZIONE solo per ILIAD, POSTE e Operatori VIRTUALI (1MOB; BLAD; BT Mobile Full; BTEM; CONAD; COOP; DAILY TELECOM; DMOB; ERG; FASTWEB; Fastweb Full; GREEN ICN; INTERMATICA; LYCAFULL; Mundio; NETVALUE; OPTIMA; TISCALI; Welcome Italia)

COSTO di attivazione: GRATIS

COSTO per la prima ricarica: 5€

LINK per ATTIVARE l'offerta Kena

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili

verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili 50GB di traffico dati sotto rete 4G

dati sotto rete 4G SMS illimitati verso tutti i numeri mobili

verso tutti i numeri mobili COSTO: 8.99€ al mese

ATTIVAZIONE solo per ILIAD e HO.MOBILE e altri OPERATORI VIRTUALI (tranne Rabona, Noitel, Nextus)

e altri (tranne Rabona, Noitel, Nextus) COSTO di attivazione: GRATIS

COSTO per la prima ricarica: 5€

LINK per ATTIVARE l'offerta Kena

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili

verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili 50GB di traffico dati sotto rete 4G

dati sotto rete 4G SMS illimitati verso tutti i numeri mobili

verso tutti i numeri mobili COSTO: 13.99€ al mese

ATTIVAZIONE solo nuovi numeri

COSTO di attivazione: GRATIS

COSTO per la prima ricarica: 5€

LINK per ATTIVARE l'offerta Kena

COME SI ATTIVA Kena 13,99 Limited Edition