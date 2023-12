IT-alert, al via nuovo test su rischi specifici il 19 e 20 dicembre. Ecco le regioni interessate

Il sistema nazionale di allarme pubblico, conosciuto come IT-Alert, sta per entrare in una nuova fase di sperimentazioni dopo un lungo periodo di prova che ha coinvolto tutte le 19 regioni italiane e le province autonome di Trento e Bolzano. Le nuove fasi di test sono programmate per il 19 e il 20 dicembre e coinvolgeranno alcune zone specifiche di cinque regioni: Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Sardegna e Puglia.

IT-Alert: ecco come funzionerà la seconda fase

L'obiettivo principale di queste sperimentazioni è duplice. Da un lato, si punta a testare la capacità del sistema IT-Alert in situazioni di rischio specifico, mentre dall'altro si mira a familiarizzare la popolazione con il funzionamento del sistema di allarme pubblico. La partecipazione attiva della popolazione coinvolta rappresenta un passo avanti nel rendere il sistema di allarme più efficace ed efficiente. La prova si concentrerà su due rischi specifici, e la popolazione coinvolta avrà l'opportunità di comprendere più a fondo il funzionamento del sistema attraverso messaggi specifici declinati in base al rischio e al luogo interessato. Questo approccio mira non solo a testare l'efficacia del sistema tecnologico ma anche a educare la popolazione sull'importanza della prontezza e della risposta rapida in situazioni di emergenza.

Il 19 e 20 dicembre testeremo #ITalert su scenari di incidente industriale e collasso di grandi dighe

✅ per sperimentare il sistema in aree ridotte

✅ per acquisire confidenza con il messaggio declinato per rischi specifici

Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Sardegna e Puglia sono le regioni selezionate per questa fase di sperimentazioni, e le informazioni raccolte durante questo processo saranno fondamentali per raffinare ulteriormente il sistema IT-Alert. Una delle innovazioni chiave di IT-Alert è la sua capacità di personalizzare i messaggi in base al tipo di rischio e alla posizione geografica coinvolta. Questo non solo rende il sistema più adattabile a una vasta gamma di scenari di emergenza, ma fornisce anche alle persone informazioni specifiche e rilevanti per la loro situazione.

In particolare verranno realizzati test su due rischi:

incidente rilevante in stabilimenti industriali soggetti alla Direttiva Seveso - 19 dicembre ore 12 testo del messaggio: TEST TEST Questo è un MESSAGGIO DI TEST IT-alert. Stiamo SIMULANDO un incidente industriale nella zona in cui ti trovi. Per conoscere quale messaggio riceverai in caso di reale pericolo per un incidente industriale vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST territori coinvolti: Puglia: Stabilimento LyondellBasell, Brindisi Veneto: FIS - Fabbrica Italiana Sintetici SpA, Montecchio Maggiore (VI) significato "incidente rilevante": evento come emissione, incendio, esplosione di grande entità con pericolo per la salute umana e per l'ambiente internamente od esternamente allo stabilimento e in cui intervengono una o più sostanze pericolose.

collasso di una grande diga - 20 dicembre testo del messaggio: TEST TEST Questo è un MESSAGGIO DI TEST IT-alert. Stiamo SIMULANDO il collasso di una diga nella zona in cui ti trovi. Per conoscere quale messaggio riceverai in caso di reale pericolo per il collasso di una diga vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST territori coinvolti: Emilia-Romagna: Diga di Conca (Misano Adriatico, San Giovanni in Marignano e Cattolica) Lombardia: Diga di Pagnona (Premana, Pagnona, Casargo, Sueglio, Valvarrone, Bellano, Dervio) Sardegna: Diga di Nuraghe Arrubiu (Orroli, Escalaplano, Goni, Silius, Siurgus Donigala, Ballao, Armungia, Villasalto, San Vito, Villaputzu, Muravera) significato "collasso di una grande diga": collasso dello sbarramento della struttura della diga che genera un'onda di piena e l'inondazione delle aree a valle.



Durante le sperimentazioni precedenti, il sistema ha dimostrato di essere una risorsa preziosa per le autorità e la popolazione. La sua capacità di fornire informazioni tempestive e precise è fondamentale per coordinare efficacemente la risposta alle emergenze e ridurre al minimo gli impatti negativi. Questa nuova fase di test rappresenta un passo ulteriore verso la messa a punto di un sistema di allarme pubblico all'avanguardia che può essere un modello per altre nazioni. Sul sito ufficiale di IT-alert sarà possibile accedere al questionario di valutazione.

In conclusione, le nuove sperimentazioni di IT-Alert in Italia rappresentano un'opportunità per migliorare ulteriormente il sistema nazionale di allarme pubblico. Coinvolgendo attivamente la popolazione e sperimentando su rischi specifici, si mira a rendere il sistema più robusto e adattabile. L'innovazione continua in questo settore è essenziale per garantire che la popolazione sia pronta ed equipaggiata per affrontare qualsiasi emergenza in modo tempestivo ed efficiente.