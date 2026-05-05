iPhone 17 continua a dominare le vendite. Galaxy S26 Ultra fuori dalla top 10

I dati preliminari del Global Handset Model Sales Tracker di Counterpoint Research per il primo trimestre del 2026 descrivono uno scenario di forte consolidamento per Cupertino. iPhone 17 è lo smartphone più venduto al mondo, conquistando da solo il 6% delle spedizioni globali. Apple occupa integralmente il podio: iPhone 17 Pro Max e iPhone 17 Pro seguono infatti a ruota, confermando una tendenza di acquisto che privilegia i segmenti premium del listino californiano.

Il successo del modello base è attribuibile a una strategia di "avvicinamento" tecnico alle varianti Pro. Le specifiche che in precedenza creavano un solco netto, come il refresh rate elevato del display, la risoluzione del comparto fotografico e il taglio di storage di partenza, sono state livellate verso l'alto. Questo ha generato una crescita a doppia cifra in mercati chiave come Stati Uniti e Cina, ma il dato sbalorditivo arriva dalla Corea del Sud, dove le vendite di iPhone 17 sono triplicate rispetto alla generazione precedente, segnale di una penetrazione aggressiva anche in casa del principale competitor.

Dominio Apple: il podio è tutto di iPhone 17, mentre Samsung conquista la fascia media

Nonostante Apple controlli la parte alta della classifica, Samsung mantiene una presenza numerica massiccia piazzando cinque modelli nella Top 10, tutti appartenenti alla famiglia Galaxy A. Samsung Galaxy A07 4G si è laureato smartphone Android più venduto del trimestre, spinto da una domanda eccezionale nei mercati emergenti, in particolare in Medio Oriente, Africa e America Latina. La strategia coreana per la fascia media si è focalizzata sulla longevità del prodotto, offrendo su un device economico sei anni di aggiornamenti software e di sicurezza.

Resta però l'assenza di flagship Samsung nelle prime dieci posizioni Galaxy S26 Ultra, pur avendo registrato vendite iniziali superiori rispetto al Galaxy S25 Ultra, è rimasto appena fuori dalla lista dei primi dieci, nonostante l'introduzione di innovazioni hardware che sembravano decisive come il privacy display, una prima assoluta per l'industry che punta tutto sulla protezione dei dati visualizzati a schermo.

Il primo trimestre del 2026 ha segnato un record storico per la concentrazione del mercato: i primi dieci modelli da soli rappresentano il 25% delle vendite globali di unità. È il valore più alto mai registrato per un Q1 nelle metriche della società d'analisi. Questa dinamica è figlia di due fattori: da un lato la persistente carenza di memorie, che ha spinto i costi dei componenti costringendo gli OEM Android a tagliare i listini più economici e meno profittevoli; dall'altro, una saturazione del mercato che vede i consumatori preferire modelli iconici e collaudati.

Xiaomi riesce a mantenere un presidio nell'entry-level con Redmi A5, che chiude la classifica in decima posizione risultando il dispositivo più economico del lotto. La polarizzazione del mercato sembra destinata ad accentuarsi nel resto dell'anno. Le previsioni per il 2026 indicano che i grandi produttori continueranno a privilegiare il valore rispetto ai volumi, spostando il baricentro del business verso i modelli premium. In un contesto di calo generale delle spedizioni, la capacità di Apple di mantenere margini elevati con la serie 17 appare come il porto sicuro verso cui sta navigando l'intera industria mobile.