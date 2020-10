Immuni corre veloce verso 8 milioni di download e funzionerà per tutto il 2021

Il DPCM appena approvato dal Consiglio dei Ministri, volto ad estendere lo stato di emergenza sino al 31 gennaio 2021, porta con sé anche l'estensione del periodo di funzionamento dell'app Immuni fino alla fine del 2021 - in precedenza si prevedeva di cancellare i dati salvati sullo smartphone o sul server prima del 31 dicembre 2020.

La notizia in sé non stupisce più di tanto, a fronte dell'aumento del numero di positivi e l'assenza di un vaccino. La diffusione del COVID-19 in tutta Europa, come anticipato nei giorni scorsi, porterà l'app a interfacciarsi con le soluzioni analoghe di altri paesi dell'Unione, permettendo quindi agli utenti di ricevere notifiche sui contatti con contagiati anche in un'altra nazione europea - si partirà da Germania e Irlanda.

"Ero convinta dall'inizio che realizzare l'app Immuni per affidarne la gestione al Ministero della Salute avrebbe costituito l'avvio di un percorso e che l'app sarebbe stata utile, anche se non tutti tra osservatori e potenziali utenti lo avrebbero percepito subito o lo percepiranno in tempi brevissimi. Il Governo ha deciso di prorogare per tutto l'anno prossimo l'uso dell'applicazione, che serve a ridurre le possibilità di nuovi focolai di Covid-19 e per la quale i miei uffici continuano a curare sia la parte tecnica sia aspetti normativi", ha commentato il Ministro dell'Innovazione Tecnologica e della Digitalizzazione della PA, Paola Pisano.

"È un passo ulteriore lungo la strada dello sviluppo di servizi digitali a beneficio dei cittadini, che va nella direzione di rendere l'Italia sempre più adeguata ai tempi di evoluzione tecnologica che viviamo. Il Governo ha anche dato il via libera per far sì che il sistema di Immuni possa funzionare in raccordo con quelli di app analoghe di altri Paesi europei. Sviluppare l'interoperabilità è importante ed è bene che l'impegno italiano si avvalga di collaborazioni di Paesi amici e viceversa. È importante per renderci più sicuri di fronte al virus. Non soltanto in Italia, ma anche in Europa e per non escludere da un meccanismo di prevenzione chi per lavoro o per altre ragioni deve viaggiare".

Nel frattempo, la campagna di sensibilizzazione voluta dall'esecutivo sui mezzi di informazione, nonché l'aumento dei contagi che indubbiamente solleva qualche timore, sta facendo aumentare vertiginosamente i download dell'app, che ora punta il traguardo degli 8 milioni, se pensiamo che i dati di due giorni fa indicano 7.481.141 download. Come già riportato, adesso è possibile consultare una dashboard online che rivela l'andamento dei download, le notifiche inviate e il numero di utenti positivi registrati da Immuni. L'efficacia dell'app è tanto maggiore quanto il numero di download e l'uso attivo (tutti i dettagli in questo articolo).

In queste ore è stata inoltre pubblicata una nuova mappa della diffusione regione per regione dell'app Immuni: si rifà ai dati del 30 settembre, quindi prima del boom, ma può essere confrontata con quella di agosto per capire quali sono le regioni virtuose e quali no. I dati, è bene ricordarlo, sono relativi alla popolazione con età di almeno 14 anni, che è un requisito per l'installazione di Immuni.

Rispetto ad agosto vediamo un buon incremento nel centro-nord, mentre alcune regioni del sud Italia rimangono su percentuali contenute, come il 7,8% della Sicilia, l'8,2% della Calabria e l'8,8% della Campania. Emilia Romagna, Toscana, Abruzzo e Sardegna sfondano il 15%, mentre scende la percentuale della provincia autonoma di Bolzano. In generale, la media è salita al 12,5% a fronte del 9,9% di fine agosto.