Iliad down in tutta Italia e problemi anche per TIM: segnalazioni al Nord e non solo. Ecco cosa succede

Diversi utenti Iliad stanno segnalando disservizi diffusi lungo gran parte del territorio nazionale a partire dalla mattinata di oggi 20 ottobre, con le prime segnalazioni arrivate dopo le ore 10 della mattinata. A riportare un quadro piuttosto chiaro della situazione è il sito downdetector.it, in cui è possibile notare le varie segnalazioni che si distribuiscono un po' in tutta l'Italia con affluenza maggiore nella zona della Lombardia e Piemonte ma anche in alcune regioni del Centro come Lazio e Umbria. In numero inferiore, ma comunque presenti, sono le segnalazioni al Sud.

Iliad down in tutta Italia: cosa succede

Al momento non è chiara la reale entità del problema, ma gli utenti segnalano problemi sia con la rete telefonica tradizionale, sia con la navigazione internet. Il numero di report sul sito downdetector è inoltre in continua ascesa, segno che la situazione non sembra migliorare. Rimaniamo in attesa di una nota dell'operatore, che non ha ancora commentato sulle problematiche riconosciute da ormai parecchi utenti soprattutto nel Nord Italia.

Problemi di connessione anche per TIM

Diversi utenti stanno inoltre segnalando in queste ore problemi in diverse regioni d'Italia per quanto riguarda il fisso. I clienti dell'operatore parlano di mancanza del servizio di connettività internet o un evidente rallentamento su alcune tratte, e problemi con la rete telefonica. Per TIM i problemi sono diffusi in egual misura lungo tutto lo Stivale, con segnalazioni al Nord, al Centro e al Sud (meno evidenti in Puglia e Calabria). Il disservizio di TIM ha avuto inizio alle 11 circa del 20 ottobre, anche se alcuni report sono apparsi sul sito downdetector già nelle prime ore della mattinata. Rimaniamo anche in questo caso in attesa di un commento da parte dell'azienda.

Aggiorneremo l'articolo quando la situazione verrà ripristinata o se riceveremo una nota ufficiale da parte della compagnia. Nel frattempo fateci sapere se avete problemi anche voi alla rete con Iliad e in che località vi trovate.