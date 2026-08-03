Iliad cresce ancora, TIM è in netto calo: ecco come sta andando il mercato di telefonia secondo AGCOM

Iliad continua a crescere per numero di utenti e quota di mercato mentre TIM è in crisi e continua a perdere quote: ecco quanto emerso dal nuovo Osservatorio AGCOM

Il nuovo Osservatorio sulle comunicazioni di AGCOM ci offre un aggiornamento sul mercato di telefonia mobile e anche di telefonia fissa e sugli equilibri tra i vari operatori.

Continua la crescita di Iliad, calo netto per TIM

I dati, aggiornati alla fine del primo trimestre del 2026, confermano un netto calo di linee attive per TIM, probabilmente legato anche alla politica di rimodulazioni continue attuata dall'operatore. Nel frattempo, crescono ancora Iliad e anche gli operatori virtuali, con un ritmo lento ma costante, che si confermano valide alternative low cost.

Considerando la classifica delle SIM Human, quindi senza conteggiare le SIM per i dispositivi IoT, Iliad cresce di un punto percentuale, arrivando al 16,1% di quota di mercato. Crescono anche PosteMobile,CoopVoce, LycaMobile e gli altri piccoli operatori per un dato complessivo di 0,7 punti.

Male TIM, che registra un calo di 1,2 punti, toccando una quota di mercato del 22,3%. Risultati negativi anche per Fastweb + Vodafone, con 25,2% di quota di mercato e un calo di 0,4 punti, e WINDTRE, con 23,6% e un calo di 0,2 punti.

Per TIM è un momento negativo anche per la linea fissa, con un calo di 1,7 punti e un market share del 35,3%, considerando tutte le tecnologie. Tra gli operatori che crescono di più in questo settore troviamo Sky e Iliad.

Il report completo di AGCOM, con tutti i dati relativi all'andamento del settore della telefonia mobile, della telefonia fissa e anche per le comunicazioni (TV, editoria, social etc.) può essere scaricato direttamente dal sito dell'autorità, in modo completamente gratuito.