Il telefono non prende in montagna? È ora di segnalarlo!

Gli utenti possono fare la loro parte per annullare il Digital Divide che colpisce le aree montane: basta una semplice segnalazione per aiutare la mappatura delle zone non coperte da segnale, ecco il modulo da compilare

UNCEM, l’Unione nazionale dei Comuni, delle Comunità e degli Enti montani, è un’associazione che rappresenta le istituzioni locali dei territori montani italiani. Attiva nella promozione dello sviluppo sostenibile e nella riduzione delle disuguaglianze territoriali, UNCEM svolge anche un ruolo di interlocutore tra enti locali, governo centrale e operatori privati. Tra i temi centrali della sua attività ci sono il contrasto allo spopolamento, l’accesso alle infrastrutture e la lotta al divario digitale.

Segnalazioni aperte per la nuova mappatura: il digital divide parte dal segnale mobile

UNCEM ha annunciato la riapertura della raccolta segnalazioni per aggiornare la mappatura nazionale delle aree prive di copertura telefonica. L’iniziativa, lanciata per la prima volta nel 2019, mira a individuare le zone del Paese dove è impossibile telefonare, inviare messaggi o navigare in rete, con gravi conseguenze anche sul piano della sicurezza pubblica. Il digital divide, sottolinea l’associazione, non riguarda solo la banda larga ma parte dalle reti mobili, che continuano a presentare lacune evidenti in molte aree interne e montane.

La prima mappatura ha portato a interventi concreti da parte di operatori come TIM, Vodafone, WindTre, InWit, EOLO e BBBell, grazie anche alla pressione esercitata da sindaci e cittadini. Alcuni investimenti sono già stati programmati, mentre 1,5 milioni di euro stanziati nella legge di bilancio 2020 per nuovi tralicci attendono ancora di essere utilizzati. Le Regioni hanno avviato ulteriori programmi di finanziamento, ma secondo UNCEM serve un piano nazionale più ambizioso e rapido, capace di colmare le lacune non solo nelle aree rurali e montane ma anche lungo le linee dell’alta velocità ferroviaria.

Il contributo dei cittadini resta fondamentale: attraverso un modulo online è possibile segnalare le aree ancora prive di copertura, contribuendo a un aggiornamento capillare del quadro nazionale. “La politica e le istituzioni non possono restare silenti – avverte UNCEM –. Se il piano per la banda ultralarga procede troppo lentamente, anche quello per la telefonia mobile richiede interventi urgenti, pubblici e privati, coordinati su scala nazionale”.