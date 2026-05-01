Il piano di Huawei funziona davvero? HarmonyOS vola e punta a conquistare il mondo

HarmonyOS cresce ancora e raggiunge un importante traguardo in termini di smartphone attivi a livello globale: il sistema operativo di Huawei è sempre più diffuso tra gli utenti

HarmonyOS sta crescendo, anche nel settore degli smartphone. La "scommessa" di Huawei, dopo il ban da parte degli USA, potrebbe essere vincente. In pochi anni, infatti, l'azienda cinese è riuscita a raggiungere un numero decisamente elevato di dispositivi attivi.

Una crescita continua

Gli ultimi dati confermano che ci sono oltre 55 milioni di smartphone attivi nel mondo a marzo 2026 che utilizzano HarmonyOS. La stragrande maggioranza viene utilizzata in Cina. Per il futuro, naturalmente, l'obiettivo è quello di continuare a crescere, dopo aver raggiunto la soglia di sopravvivenza.

Ke Jixin, viceministro dell'industria e dell'informatica in Cina, ha ufficializzato il dato e ha aggiunto: "Il software nazionale, come i sistemi operativi e i database, è in costante miglioramento. Abbiamo assistito a una trasformazione radicale nell'esperienza d'uso del software nazionale rispetto a qualche anno fa, in quanto è diventato più fluido e facile da usare".

I risultati raggiunti negli ultimi anni sono stati notevoli. Huawei e la Cina guardano al futuro e continueranno a puntare su HarmonyOS, con l'obiettivo di crescere ancora e rafforzare la propria posizione sul mercato, con un'indipendenza crescente.

I numeri effettivi andranno monitorati trimestre dopo trimestre, ma gli obiettivi sono chiari. Entro il 2026, infatti, i dispositivi attivi con HarmonyOS (non solo smartphone) supereranno le 100 milioni di unità e il programma di crescita continuerà in futuro, con l'obiettivo di raggiungere anche mercati al di fuori della Cina.

In questo caso, si tratta di un obiettivo ancora più complicato ma non per questo impossibile. Pochi anni fa, infatti, realizzare un sistema operativo alternativo sembrava estremamente complicato, ma Huawei è riuscita a raggiungere numeri soddisfacenti, nonostante le difficoltà legate al ban degli USA.