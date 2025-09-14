Il nuovo SoC di Qualcomm vuole stupire: benchmark da record
Il nuovo Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 punta a stupire: nei benchmark potrebbe registrare numeri davvero impressionati, superando anche la concorrenza del prossimo chip di MediaTek.di Davide Raia pubblicata il 14 Settembre 2025, alle 10:01 nel canale Telefonia
SnapdragonQualcomm
Il nuovo SoC top di gamma di Qualcomm è vicino al debutto: tra pochi giorni, infatti, lìazienda ufficializzerà il debutto dello Snapdragon 8 Elite Gen 5, lìerede dello Snapdragon 8 Elite (noto fino a qualche settimana fa come Snapdragon 8 Elite 2).
Il SoC in questione sarà utilizzato da diversi top di gamma Android a partire dai nuovi Xiaomi 16 e fino ad arrivare ai Galaxy S26, che debutteranno a inizio 2026. Un nuovo leak conferma un sostanziale salto generazionale per il prossimo SoC di Qualcomm.
Prestazioni al top
Gli smartphone con Snapdragon 8 Elite Gen 5 saranno molto potenti e il salto prestazionale rispetto allo Snapdragon 8 Elite sarà marcato. Nei benchmark su AnTuTu, infatti, gli smartphone dotati del nuovo SoC di Qualcomm dovrebbero raggiungere 4,2-4,4 milioni di punti con un netto miglioramento rispetto a quanto registrato dagli smartphone con Snapdragon 8 Elite.
Attualmente, i modelli dotati del SoC top di gamma di Qualcomm arrivano fino a circa 2,6 milioni di punti. Il nuovo chip di Qualcomm dovrebbe essere più potente del 5-10% rispetto al MediaTek Dimensity 9500, pronto a superare anche lui i 4 milioni di punti su AnTuTu.
I risultati dei nuovi chip di Qualcomm e MediaTek sarebbero stati ottenuti con la versione 11 di AnTuTu, mentre i dati dello Snapdragon 8 Elite con la versione 10. Il confronto tra generazioni potrebbe essere poco indicativo anche se i miglioramenti dovrebbero essere netti.
Indiscrezioni dei mesi scorsi, infatti, anticipavano un miglioramento del 20-30% in single core e del 10-15% in multi-core su Geekbench nel passaggio dallo Snapdragon 8 Elite allo Snapdragon 8 Elite Gen 5. Maggiori dettagli in merito arriveranno molto presto.
Il debutto del nuovo SoC di Qualcomm è previsto per la fine del mese di settembre, con i primi smartphone che utilizzeranno il chip pronti a debuttare già nel corso del prossimo mese di ottobre (inizialmente in Cina e poi nel resto del mondo).
0 CommentiGli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
Devi effettuare il login per poter commentare
Se non sei ancora registrato, puoi farlo attraverso questo form.
Se sei già registrato e loggato nel sito, puoi inserire il tuo commento.
Si tenga presente quanto letto nel regolamento, nel rispetto del "quieto vivere".