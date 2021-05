Il fondatore di Telegram attacca Apple: "Schiavizzate i vostri utenti e siete obsoleti"

Arrivano da Pavel Durov, niente meno che il fondatore di Telegram, pesanti accuse ai danni di Apple e del suo ecosistema in generale. Il pensiero di Durov è arrivato in seguito ad un articolo rilasciato dal New York Times, nel quale la società di Cupertino veniva sospettata di esser coinvolta nella sorveglianza e censura su larga scala per volere della Cina.

Il fondatore della società di messaggistica istantanea Telegram, non ha esitato a lasciare un suo commento personale sulla vicenda. Durov ha pubblicato sul suo canale Telegram un pesante attacco ai danni di Apple, dichiarando che: "possedere un iPhone ti rende uno schiavo digitale".

Dopodiché, l'imprenditore russo ha tenuto a far sapere la sua esperienza con il melafonino: "ogni volta che devo usare un iPhone per testare la nostra app iOS mi sento come se fossi catapultato nel Medioevo". La motivazione è legata all "hardware obsoleto" con display che raggiungono solamente una frequenza di aggiornamento di 60Hz e non si spinge oltre come spesso accade negli smartphone Android.

"Apple è molto efficiente nel perseguire il proprio modello di business, che si basa sulla vendita di hardware obsoleto e troppo costoso ai clienti bloccati nel proprio ecosistema".

Alla fine del commento, Durov ha accusato Apple di aver costruito l'attività più preziosa del mondo sopra la Cina. Secondo il fondatore di Telegram, la casa di Cupertino è apprezzata dal governo comunista cinese perché hanno lo stesso approccio totalitario e grazie ad Apple la Cina ha il controllo dei dati di tutti gli utenti che utilizzano iPhone.

