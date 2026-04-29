I biglietti di Trenord arrivano anche su WhatsApp

I biglietti dei treni di Trenord saranno disponibili anche su WhatsApp con un sistema semplice e accessibile a tutti: ecco tutto quello che c'è da sapere in merito al nuovo servizio

Trenord è un punto di riferimento (anche se con qualche ritardo di troppo in alcuni casi) per i viaggiatori in Nord Italia e, in particolare, in Lombardia. L'azienda sta ampliando la sua offerta di servizi digitali e ora sfrutterà anche WhatsApp per semplificare i viaggi dei propri clienti. Andiamo a riepilogare le ultime novità in merito.

Il biglietto si salva su WhatsApp

I viaggiatori che scelgono Trenord potranno ricevere il biglietto su WhatsApp, dopo aver completato l'acquisto presso i punti self-service Trenord e i Digital Gate attivi a Milano Centrale, Milano Cadorna, Milano Porta Garibaldi e Malpensa T1 (la stazione da cui è possibile raggiungere i terminal dell'aeroporto).

Al momento, tramite WhatsApp è possibile ricevere i biglietti per viaggiare sui treni del servizio regionale e suburbano e per il Malpensa Express oltre che per le linee transfrontaliere. In aggiunta, è possibile acquistare i biglietti integrati per spostarsi in area STIBM e i ticket delle "Gite in treno", pacchetti "treno+esperienza" per il tempo libero.

Questo servizio si affianca alla possibilità di sfruttare i ticket digitali Trenord tramite l'app ufficiale della compagnia. Il sistema tramite WhatsApp punta a semplificare al massimo il viaggio: molti viaggiatori, infatti, potrebbero non avere l'app di Trenord mentre l'app di WhatsApp sarà quasi sicuramente disponibile sullo smartphone.

Per trasferire il biglietto su WhatsApp basta selezionare l'apposita opzione e poi inquadrare il QR Code sullo schermo del distributore self-service o del Digital Gate. Il biglietto sarà generato all'interno della chat "Biglietti Trenord di WhatsApp. Il servizio si affianca al canale Il mio treno con cui gli utenti possono ottenere informazioni sui treni di Trenord.