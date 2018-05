Huawei prepara un app-wallet di criptovalute per i propri smartphone

Huawei si sta preparando al lancio di un wallet di criptovalute in forma di app che sarà presto disponibile per il download gratuitamente e preinstallato su tutti gli smartphone di prossima commercializzazione della società asiatica. L'iniziativa è stata possibile grazie ad una collaborazione con btc.com, di proprietà di Bitmain, una tra le principali realtà impegnate nel campo del mining con una proposta di miner e chip ASIC nonché tra le principali mining pool di Bitcoin.

Alejandro de la Torre, vicepresidente per le business operation di btc.com ha dichiarato che la nuova wallet app sarà presto inserita nell'AppGallery di Huawei, lanciato nel corso del mese di marzo. AppGallery è per ora disponibile solamente pre-installata sui nuovi dispositivi Huawei, ma la società ha in programma il rilascio anche per gli smartphone meno recenti nel corso dei prossimi mesi.

"Le criptovalute hanno ampliato la comprensione umana dell'economia digitale. Ci aspettiamo di vedere una crescita massiccia a livello globale nell'adozione di criptovalute nel prossimo futuro" ha commentato Jaime Gonzalo, vicepresidente Huawei Mobile Services. Con questa mossa Huawei cerca di portare le criptovalute ad una base utenti potenzialmente più ampia, nonché di attrarre coloro i quali già normalmente sono adusi al mondo di Bitcoin.

La mossa di Huawei si inserisce in una più ampia strategia di attenzione al mondo blockchain. Qualche settimana fa la società aveva annunciato il lancio di Blockchain Service, una piattaforma BaaS (Blockchain-as-a-Service) che permette a terzi di sviluppare smart contract su un registro distribuito per vari casi d'uso. Il servizio BaaS di Huawei si basa sulla tecnologia Hyperledger Fabric 1.0 dell'Hyperledger Blockchain Consortium della Linux Foundation, consorzio di cui Huawei fa parte sin dall'ottobre 2016.