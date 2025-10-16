Honor stupisce con Robot Phone, smartphone con fotocamera su braccio meccanico

Honor prepara uno smartphone con fotocamera su braccio meccanico, pensato per valorizzare le funzioni di intelligenza artificiale. L'azienda investirà 10 miliardi di dollari in AI nei prossimi cinque anni. Il dispositivo è atteso al Mobile World Congress 2026.

Honor ha annunciato lo sviluppo di uno smartphone dal design decisamente inusuale: una fotocamera montata su un braccio meccanico estraibile. La notizia, riportata da CNBC e ripresa da diversi media internazionali, rivela che il dispositivo soprannominato robot phone rappresenterà una delle più audaci scommesse del marchio sull'intelligenza artificiale applicata al mondo mobile.

Negli ultimi anni, i produttori di smartphone si sono concentrati sull'aumentare la potenza e il numero delle fotocamere integrate nei propri dispositivi, ma Honor ha scelto una strada diversa. Il nuovo sistema meccanico permetterà alla fotocamera di muoversi fisicamente, ruotare o estendersi all'esterno del corpo del telefono.

Questa soluzione non è solo estetica: secondo l'azienda, la mobilità del sensore offrirà nuove possibilità creative per la fotografia e la registrazione video, come angolazioni dinamiche e inquadrature automatizzate grazie all'intelligenza artificiale.

Honor: in attesa del Mobile World Congress

L'iniziativa si inserisce in un piano strategico di ampio respiro: Honor ha infatti annunciato un investimento di 10 miliardi di dollari in tecnologie AI nei prossimi cinque anni. L'obiettivo è rendere i propri dispositivi sempre più intelligenti, capaci di adattarsi al comportamento dell'utente e di anticiparne le esigenze. Il nuovo smartphone con fotocamera fold-out sarà, con ogni probabilità, la prima vetrina di questa visione.

Honor non è nuova a soluzioni progettuali fuori dal comune. In passato, l'azienda ha lanciato un sottilissimo smartphone pieghevole e un laptop con webcam rimovibile, dimostrando una continua volontà di sperimentare.

Tuttavia, la scelta di un braccio meccanico per la fotocamera porta con sé anche delle sfide significative: la complessità tecnica potrebbe tradursi in costi di produzione più elevati e in un maggiore rischio di guasti meccanici. Ulteriori dettagli sul dispositivo dovrebbero arrivare durante il Mobile World Congress del prossimo anno. Se l'idea dovesse mantenere le promesse, il robot phone potrebbe segnare un nuovo capitolo nell'evoluzione degli smartphone.