Honor presenta una miriade di prodotti: ecco Honor 9X Pro e View 30 Pro, MagicBook 14/15 e Magic Earbuds

Honor decide di rafforzare il proprio catalogo di prodotti per una strategia sempre più marcata nella realizzazione di una strategia IoT che di certo comprende molti dispositivi ad ampio raggio. Parliamo di smartphone come Honor 9X Pro che risulta il primo device con AppGallery preinstallato ma anche Honor View 30 Pro capace di prestazioni incredibili a livello fotografico e con la presenza del processore Kirin 990 5G. Ci sono poi anche i notebook MagicBook con doppia dimensione del display da 14 e 15 pollici. Non solo visto che ci sono anche Honor MagicWatch 2 già visto ma che si veste di nuovi cinturini e le cuffie wireless Magic Earbuds per chi è appassionato di musica e di fitness.

Honor 9X Pro: lo smartphone con l'AppGallery

Honor 9X Pro è il primo smartphone dell'azienda che porta preinstallata l'AppGallery ossia uno dei tre app store più importanti al mondo. Attraverso l'AppGallery Huawei lo smartphone avrà accesso a un'ampia gamma di applicazioni per la salute e il fitness, l'intrattenimento, la musica e la fotografia. Una piattaforma sicura che permetterà agli utenti di poter installare in modo semplice e affidabile le app che vogliono.

Honor 9X Pro è inoltre dotato di Huawei Assistant, un assistente virtuale che facilita la ricerca di informazioni e l'accessibilità alle app, aggiungendo più comodità per l'utente. Gli utenti possono anche utilizzare la funzione SmartCare di Huawei Assistant per accedere alle schede di azioni e sport che coprono 150 eventi sportivi e più di 150 importanti mercati azionari. Inoltre, gli utenti possono ottenere informazioni su Calendario, Meteo, Chiamate perse, Uso del telefono e Consumo di dati. Altri servizi in altre categorie saranno aggiunti prossimamente.

A livello tecnico ecco le specifiche:

Display : 6,59” FullHD (2340 x 1080 pixel) IPS LCD

: 6,59” FullHD (2340 x 1080 pixel) IPS LCD CPU : HiSilicon Kirin 810 (2 Cortex-A76 @ 2.27GHz + 6x ARM Cortex-A55 @1.55GHz)

: HiSilicon Kirin 810 (2 Cortex-A76 @ 2.27GHz + 6x ARM Cortex-A55 @1.55GHz) GPU : Mali-G52 MP6

: Mali-G52 MP6 RAM : 6 GB

: 6 GB Memoria interna : 256 GB espandibile (con microSD fino a 512 GB)

: 256 GB espandibile (con microSD fino a 512 GB) Fotocamera posteriore : 48MP f/1,8 + 8MP (Ultra Grandangolare) + 2MP (Depth Assist)

: 48MP f/1,8 + 8MP (Ultra Grandangolare) + 2MP (Depth Assist) Fotocamera frontale : 16MP f/2.2 a pop up

: 16MP f/2.2 a pop up Dimensioni : 163,1 x 77,2 x 8,8 mm

: 163,1 x 77,2 x 8,8 mm Peso : 206 grammi

: 206 grammi Batteria : 4.000 mAh

: 4.000 mAh Altro : Impronta digitale laterale

: Impronta digitale laterale OS: Android Pie con EMUI 9

Honor 9X Pro sarà disponibile a partire da Marzo 2020 anche in Italia ad un prezzo al pubblico di 249€.

Honor View 30 Pro: arriva il 5G anche con Honor

Sviluppato con una tecnologia 5G di ultima generazione e dotato dell'ultimo chipset Kirin Serie 990, Honor View 30 offrirà un'esperienza 5G da primo della classe permettendo l'uso di una moltitudine di applicazioni 5G per viaggi e giochi. Lo smartphone di Honor viene fornito con una SuperSensing Triple Camera che comprende una telecamera principale Sony IMX600 da 40MP, una Super Wide-Angle Camera da 12MP con Cine-Lens e una Telephoto Camera da 8MP. Non solo questa esclusiva fotocamera Matrix fornirà fotografie sorprendenti, ma la Cine-Lens da 12MP è supportata da un sensore personalizzato 16:9 per creare foto e video di qualità cinematografica.

L'attesissimo Honor View 30 Pro non ha la certezza del suo arrivo in Italia anche se noi, lo avete visto, lo avevamo già messo sotto torchio nella nostra recensione QUI.

Honor MagicBook 14 e 15: sottili e leggeri con autonomia di 10 ore

Honor MagicBook, sia in versione 14 che 15 pollici, segnano la prima volta l'arrivo di un prodotto della categoria PC di Honor ad un pubblico globale. Disponibile nei colori Space Gray e Mystic Silver, Honor MagicBook 14 possiede un design compatto, sottile e leggero. Assolutamente da considerare l'autonomia da 10 ore con una sola carica e la disponibilità di un caricabatterie compatto di tipo C con capacità di ricarica rapida di 65W. A livellot tecnico presente un display FullView con un elevato rapporto schermo/corpo, un processore potente per prestazioni ultraveloci e una grafica migliorata, oltre all'interconnettività intelligente tra gli smartphone Honor e il portatile.

La serie Honor MagicBook è dotata di una webcam pop-up che è discretamente nascosta sotto il pulsante della telecamera sulla tastiera. Gli utenti possono semplicemente toccare il pulsante della fotocamera sulla tastiera per far apparire la webcam quando ne hanno bisogno. Questo serve come una salvaguardia della privacy unica nel suo genere che protegge da dirottamenti e spionaggio a distanza. Inoltre, il pulsante di alimentazione delle impronte digitali che consente l'accesso immediato dall'avvio al desktop direttamente per un'esperienza di accesso più sicura e senza sforzo.

Per il MagicBook 14 il pannello possiede un rapporto schermo/corpo pari all'84% con proporzioni di 16:9 e soprattutto una risoluzione di 1920 x 1080 pixel. Al suo interno presente processore AMD Ryzen 5 3500U con grafica Radeon Vega 8 quindi 8GB di RAM e storage PCIe NVME SSD da 256GB. Batteria con capacità da 56Wh ed alimentatore di tipo C da 65W che permetteranno tempi di ricarica veloce come il 46% dopo nemmeno 30 minuti o la possibilità di riprodurre con una singola ricarica oltre 9 ore e mezza di video. Sulle porte abbiamo il jack da 3.5mm quindi USB Type-C per la ricarica e il trasferimento dati, HDMI e USB 3.0 e 2.0. La versione da 15 pollici chiaramente vede una diagonale da 15.6 pollici con rapporto all'87% quindi medesime specifiche se non diversità per la batteria da 42Wh con tempi di ricarica migliori (in 30 minuti fino al 53%).

Honor MagicBook 14/15 (con storage da 256GB) sarà disponibile a partire dalla fine di marzo a un prezzo consigliato al pubblico di 599 euro.

Honor MagicWatch 2: ecco i nuovi cinturini

Honor aveva già presentato qualche settimana fa il nuovo smartwatch MagicWatch 2. Oggi ha presentato i cinturini della serie EasyFit, realizzati in esclusiva e che saranno disponibili in due misure da 46mm e 42mm. Con otto nuovi colori disponibili e diversi materiali dei cinturini tra cui scegliere, tra cui il fluoroelastomero (un materiale anallergico eco-compatibile) e pelle italiana di alta qualità, è possibile personalizzare l'orologio in base alle proprie attività specifiche e ai diversi outfit per ogni occasione.

Ci sono sei colori disponibili per il fluoroelastomero, tra cui Daylight Yellow, Olive Green, Reef Blue, Lilac Purple e Wonderland Green e Wizard Purple. I cinturini della serie EasyFit saranno disponibili in tutto il mondo a partire da aprile a un prezzo consigliato al pubblico di 35,90 €.

Honor Magic Earbuds: le nuove cuffie senza fili

Honor introduce anche gli auricolari Magic Earbuds, gli ultimi auricolari wireless per gli appassionati di fitness che combinano la tecnologia Hybrid Active Noise Cancelling con una vestibilità sicura che può durare per tutto l'allenamento. I suoi tripli microfoni integrati hanno una tecnologia adattiva di cancellazione del rumore ambientale che permette un'eccellente qualità delle chiamate. Inoltre, è dotato di un'unità driver da 10 mm per offrire una qualità dei bassi eccezionale per gli amanti della musica.

Gli auricolari Honor Magic Earbuds saranno disponibili in Pearl White e Robin Egg Blue a partire da aprile 2020 a un prezzo di 129 euro.