HONOR porta a Venezia Robot Phone, lo smartphone con gimbal meccanico sviluppato con ARRI

Ladiventa il palcoscenico scelto daper mostrare una nuova interpretazione della produzione video da smartphone. L'azienda ha presentato, definito il primo dispositivo di questo tipo al mondo, sviluppato in collaborazione cone pensato per portare alcune tecnologie e metodologie proprie del cinema professionale direttamente nelle mani dei creator.

HONOR ha partecipato alla manifestazione anche nel ruolo di Partner Strategico Ufficiale per lImaging dellInternational Promotion Program for Chinese-Language Films, mettendo al centro della propria presenza veneziana proprio le capacità fotografiche e video dei suoi dispositivi.

Un gimbal meccanico per seguire le riprese

Robot Phone si distingue soprattutto per il particolare sistema di stabilizzazione. Il dispositivo integra infatti un gimbal meccanico, elemento che rappresenta uno degli aspetti più caratteristici del progetto realizzato insieme ad ARRI. L'obiettivo è offrire maggiore libertà durante le riprese, sfruttando un sistema pensato per accompagnare il movimento della fotocamera.

Alla base della collaborazione c'è il trasferimento su smartphone di alcuni elementi della Image Science di ARRI e dei workflow utilizzati nella produzione cinematografica professionale. L'idea non è quindi limitarsi a migliorare la qualità dell'immagine attraverso un numero maggiore di megapixel, ma intervenire anche sul controllo creativo del materiale acquisito.

ARRI LogC3 e Wide Gamut 3 arrivano su smartphone

Tra le tecnologie integrate in Robot Phone troviamo ARRI LogC3, ARRI Wide Gamut 3 e ARRI Looks. Il formato LogC3 consente di conservare una maggiore quantità di informazioni nelle alte luci e nelle ombre, lasciando quindi più margine durante la fase di post-produzione.

ARRI Wide Gamut 3 amplia invece lo spazio colore disponibile, mentre ARRI Looks permette di applicare specifici stili cromatici cinematografici. Il risultato, secondo quanto comunicato da HONOR, è un workflow che accompagna il creator dalle riprese fino alla post-produzione, mantenendo un maggiore controllo sul risultato finale.

La collaborazione con ARRI non si limiterà però a Robot Phone. Durante la manifestazione veneziana ha fatto il suo debutto anche HONOR Magic9 Pro Max, caratterizzato da una particolare finitura posteriore verde muschio e da un modulo fotografico che integra il logo ARRI. La disposizione degli obiettivi richiama inoltre il linguaggio estetico di alcune delle più iconiche cineprese dell'azienda tedesca.

La tecnologia cinematografica arriva sulla serie Magic

HONOR ha già annunciato l'intenzione di estendere progressivamente le funzionalità sviluppate con ARRI a un numero maggiore di dispositivi consumer. Un passaggio importante sarà rappresentato dalla nuova HONOR Magic9 Series, il cui debutto è previsto inizialmente in Cina alla fine di settembre. ( tra dicembre e gennaio in Italia)

La collaborazione dovrebbe quindi evolvere attraverso ulteriori test tecnici e l'utilizzo concreto delle tecnologie all'interno di produzioni cinematografiche, con l'obiettivo di perfezionare strumenti e workflow destinati al mobile filmmaking.

ARRI porta nel progetto un'esperienza maturata in oltre un secolo di attività nel settore cinematografico e riconosciuta anche attraverso 20 Scientific and Technical Awards assegnati dall'Academy of Motion Picture Arts and Sciences. HONOR mette invece sul tavolo competenze nell'imaging mobile, nella potenza di elaborazione e nella robotica.

Robot Phone era già stato mostrato da HONOR in occasione di importanti appuntamenti cinematografici internazionali, tra cui il Festival di Cannes e lo Shanghai International Film Festival. Venezia rappresenta quindi un ulteriore banco di prova per un progetto che punta a ridurre la distanza tra strumenti cinematografici professionali e dispositivi portatili destinati ai creator.