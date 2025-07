Honor Magic V5: il pieghievole più sottile e leggero al mondo è ufficiale e arriverà anche in Italia

Chi pensava che il mercato dei pieghevoli fosse ormai saturo dovrà ricredersi: HONOR Magic V5 è ufficiale e si impone come il nuovo punto di riferimento per chi cerca design ultra-sottile e prestazioni di livello assoluto. Presentato in Cina con un evento dedicato, il Magic V5 si candida a essere lo smartphone pieghevole a libro più sottile e leggero al mondo, almeno nella sua variante di punta Ivory White, con soli 4,1 mm di spessore da aperto e 8,8 mm da chiuso – numeri che superano di un soffio persino l’Oppo Find N5, precedente detentore del record.

Un design che lascia a bocca aperta

Il Magic V5 non è solo sottile: è anche leggerissimo, con un peso di appena 217 grammi nella versione Ivory White (le altre colorazioni arrivano a 222g). Per chi cerca un dispositivo che non appesantisca le tasche ma offra comunque un’esperienza premium, Honor ha centrato il bersaglio. Va però sottolineato che il modulo fotografico posteriore, particolarmente spesso e sporgente, attenua visivamente l’effetto “lama di rasoio” che caratterizza il corpo del dispositivo.

La costruzione è affidata a una cerniera in acciaio di nuova generazione, che garantisce non solo robustezza ma anche una doppia certificazione IP58 e IP59 per la resistenza a polvere e acqua – una rarità in questo segmento.

Hardware da vero top di gamma

Sotto la scocca, Honor Magic V5 non fa sconti: il cuore pulsante è il nuovo Snapdragon 8 Elite (Extreme Edition), affiancato da 12 o 16 GB di RAM e tagli di memoria interna che arrivano fino a 1 TB. La piattaforma hardware garantisce prestazioni al vertice, sia in ambito gaming che nella produttività quotidiana. Non mancano le ultime tecnologie in fatto di connettività: 5G dual SIM, WiFi 7, Bluetooth 6.0, chip C1 + RF potenziato, NFC, GPS e porta USB-C, per una dotazione completa e pronta al futuro.

Uno dei veri punti di forza del Magic V5 è la batteria, che segna un altro primato: è la prima su uno smartphone a utilizzare una percentuale di silicio superiore al 25%, aumentando la densità energetica e riducendo gli ingombri. La versione top (16GB/1TB) monta una batteria da 6.100mAh (901Wh/L di densità), mentre le altre versioni si fermano a 5.820mAh. La ricarica è altrettanto rapida: 66W cablata e 50W wireless, con supporto anche alla ricarica inversa.

Doppio display OLED: qualità e fluidità

Il Magic V5 offre un’esperienza visiva di altissimo livello grazie a due schermi OLED:

Interno da 7,95" con risoluzione 2352x2172, luminosità di 1.300 nit, PWM dimming a 4.320Hz e refresh rate a 120Hz.

con risoluzione 2352x2172, luminosità di 1.300 nit, PWM dimming a 4.320Hz e refresh rate a 120Hz. Esterno da 6,43" con risoluzione 2376x1060, luminosità di 1.800 nit e le stesse tecnologie di protezione della vista e fluidità.

Entrambi i display sono perfetti per chi cerca una fruizione multimediale senza compromessi, con colori vividi, neri profondi e una visibilità eccellente anche in pieno sole.

Fotocamere: numeri da vero cameraphone

Il comparto fotografico è da urlo: cinque fotocamere in totale, con due sensori anteriori (20MP esterno e 20MP interno) e una tripla posteriore composta da:

50MP principale (f/1,6)

(f/1,6) 50MP ultra grandangolare (f/2,0)

(f/2,0) 64MP tele periscopica (f/2,5) con zoom ottico 3x

Il tutto completato da un sensore di colore dedicato, per scatti sempre perfetti in ogni condizione. La qualità fotografica, almeno sulla carta, promette di rivaleggiare con i migliori cameraphone in circolazione.

A bordo troviamo MagicOS 9.0.1 basato su Android 15, con tutte le ultime novità in termini di sicurezza, personalizzazione e gestione delle app. Non manca il sensore di impronte digitali laterale, speaker stereo con tecnologia Honor Sound e funzioni avanzate come la riduzione della cinetosi per un utilizzo prolungato senza affaticamento.

Prezzi e disponibilità

Honor Magic V5 arriva sul mercato cinese in tre varianti:

12/256GB: 8.999 yuan (circa 1.070 euro)

8.999 yuan (circa 1.070 euro) 16/512GB: 9.999 yuan (circa 1.186 euro)

9.999 yuan (circa 1.186 euro) 16GB/1TB: 10.999 yuan (circa 1.305 euro)

Il debutto italiano è previsto per agosto 2025, con prezzi e promozioni che verranno annunciate a ridosso del lancio.

Honor Magic V5 è un concentrato di innovazione e design, pensato per chi vuole distinguersi e avere tra le mani il meglio che la tecnologia foldable possa offrire oggi. Tuttavia, la disponibilità inizialmente limitata e il prezzo alto lo rendono un prodotto di nicchia, almeno fino a un’eventuale diffusione su larga scala. Resta il fatto che, almeno per ora, nessun altro pieghevole può vantare uno spessore simile e una scheda tecnica così completa. Se cercate il massimo in termini di stile, leggerezza e prestazioni, il Magic V5 è il foldable da battere nel 2025.