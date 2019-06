Google: togliere Android a Huawei è una grave minaccia alla sicurezza

Google non ha alcun interesse a togliere la licenza di Android a Huawei, e sta cercando di dimostrare al governo USA che la scelta di tagliarla fuori improvvisamente dal settore potrebbe rappresentare una seria minaccia alla sicurezza nazionale. Se Huawei utilizzasse un fork di Android, ovvero una versione ibrida del sistema operativo di Google priva solo delle funzionalità sotto licenza dello stesso, sarebbe molto probabile che il nuovo sistema operativo "sia più a rischio hack, anche da parte di esponenti cinesi".

L'amministrazione Trump ha vietato alle aziende americane di stipulare accordi con le compagnie cinesi, e fra queste anche (e soprattutto) con Huawei. Nel lungo termine questo significa che sui terminali Huawei non potranno più esserci i servizi Google, che altrimenti sarebbero preinstallati, così come anche quelli delle altre realtà americane. Nel breve termine Huawei ha invece ottenuto una licenza temporanea per continuare a fornire aggiornamenti software almeno sui terminali già esistenti e già venduti ai propri clienti.

Negli USA c'è già un ban sui terminali Huawei, quindi può sembrare strano che l'installazione di un fork di Android sui device del produttore possa produrre danni diretti alla sicurezza americana. In realtà però non è così strano: se Huawei installasse una versione personalizzata del sistema operativo di Google senza servizi, non avrebbe ad esempio Google Play Protect, o i servizi Google presenti alla prima installazione di Android. Questo significa che i terminali dell'azienda farebbero affidamento a servizi di terze parti, anche in sostituzione del Google Play Store, rinunciando alla sicurezza che può garantire un colosso come Google.

Abbiamo già visto come affidarsi a realtà terze per strumenti sensibili possa facilmente rendere a rischio hack un dispositivo, ed è chiaro che - considerando che i device Huawei sono venduti in tutto il mondo - questi dispositivi potranno comunicare tranquillamente anche con terminali americani e viceversa. Insomma, da una parte Google punta sulla sicurezza nazionale per intenerire Trump (che ha imposto il ban proprio per lo stesso motivo), dall'altra Big G non vuole perdere gli accordi con il secondo produttore di smartphone al mondo.

Huawei ha infatti dichiarato che potrebbe rilasciare un sistema operativo custom anche entro fine anno, che comunque sarebbe basato su Android senza però usare i servizi Google sotto licenza. A prescindere dalle considerazioni di Google sulla sicurezza, è chiaro che le società statunitensi rinunciano a enormi possibilità di guadagno privandosi di un partner commerciale delle dimensioni di Huawei. La vicenda potrebbe avere ulteriori risvolti nell'estate: la licenza temporanea di Huawei per Android, infatti, scadrà il prossimo 19 agosto.