Google Pixel 6 e 6 Pro: ecco tutte le immagini (e due video) dei prodotti finali in arrivo il 19 ottobre

I Google Pixel 6 e 6 Pro saranno ufficializzati il prossimo 19 ottobre ma abbiamo visto come addirittura Google stessa abbia deciso di svelarli al mondo intero ancora prima di presentarli. Oggi, se non ne avessimo avute abbastanza, arrivano nuove immagini e nuovi video che mostrano ancora più nella specifico il design e alcune funzionalità di questi nuovi top di gamma dell'azienda di Mountain View.

Google Pixel 6 e 6 Pro: ecco tutte le immagini

Le nuove immagini mostrano dunque ancora una volta l'aspetto che i due nuovi Pixel di Google possederanno. Li avevamo già visti in precedenza, sia grazie ad immagini rubate apparse in Rete che anche perché Google stessa li aveva sveltati anticipando la presentazione del prossimo 19 ottobre. Niente sorpresa almeno da questo punto di vista ma di fatto oggi a comparire in Rete ci sono ulteriori immagini con gli smartphone in tutte le ''pose'' e con anche le custodie, o per meglio dire i bumper posteriori, che verranno probabilmente abbinati come accessorio per chi lo vorrà.

A svelare in questo caso il nuovo aspetto dei Google Pixel 6 e 6 Pro ci pensa Evan Blass, il solito e noto leaker, che pubblica sul suo profilo di Twitter una vera e propria valanga di immagini con anche due video promo degli smartphone. Vi lasciamo allora a questa carrellata di immagini ricordando che i nuovi Google Pixel 6 e 6 Proavranno un design unico nel suo genere rifacendosi forse a quel Google Nexus 6P con una scocca in alluminio rivestita da vetro lucido con un pannello anteriore praticamente flat ossia senza strane curvature.

Curvature che sono invece presenti al posteriore con una struttura fotografica molto particolare: una vera e propria fascia rialzata di qualche millimetro che permette il posizionamento di tutti i sensori degli smartphone che si differenzieranno tra versione normale e versione Pro. Le fotocamere saranno un punto nevralgico di questi smartphone. Il resto delle specifiche tecniche riguarderanno display di tipo OLED con refresh rate fino a 120Hz per la versione Pixel 6 Pro e quindi il nuovo Google TENSOR ossia il processore ''made by Google'' pronto a sfidare il Bionic di Apple.