Google Pixel 10 consente di effettuare chiamate WhatsApp anche senza copertura di rete

Google ha confermato l'arrivo imminente di una funzionalità che rappresenta una novità assoluta nel panorama degli smartphone: la possibilità di effettuare chiamate WhatsApp tramite connessione satellitare. La serie Pixel 10, appena annunciata dal colosso di Mountain View, diventa così il primo smartphone al mondo a supportare le chiamate vocali e video dell'applicazione di messaggistica attraverso reti satellitari.

L'aggiornamento che abiliterà la funzione arriverà il 28 agosto, data che coincide con la disponibilità commerciale dei nuovi telefoni. Google ha confermato la notizia attraverso un post su X, accompagnato da un video dimostrativo che illustra il funzionamento della tecnologia. Durante una chiamata WhatsApp effettuata tramite collegamento satellitare, gli utenti potranno riconoscere la modalità attiva grazie a una piccola icona satellitare che apparirà nella barra di stato del dispositivo.

I nuovi Pixel 10 supporteranno le chiamate WhatsApp via satellite

Il sistema permette di accettare ed effettuare chiamate vocali o video WhatsApp con la stessa semplicità d'uso delle connessioni tradizionali Wi-Fi o dati mobili. Tuttavia, la funzionalità presenta alcune limitazioni importanti da considerare: prima di tutto, sarà necessario che l'operatore telefonico supporti la connettività satellitare e potranno essere applicati costi aggiuntivi a seconda del fornitore di servizi. Al momento, inoltre, l'azienda non ha fornito dettagli sulla possibilità di inviare messaggi di testo WhatsApp attraverso la connessione satellitare. L'implementazione attuale sembra concentrarsi esclusivamente sulle chiamate, nonostante i messaggi di testo via satellite siano già disponibili su altre piattaforme.

La scelta di Google di concentrarsi su WhatsApp rappresenta un approccio particolare nel settore delle comunicazioni satellitari. Mentre Apple e Samsung hanno già introdotto funzionalità satellitari sui loro dispositivi, la partnership con WhatsApp aggiunge un elemento di praticità quotidiana che si avvicina maggiormente alle abitudini comunicative degli utenti moderni. Riguardo alla disponibilità su altri dispositivi, Google non ha chiarito se la funzione arriverà anche sulla serie Pixel 9, anch'essa dotata di connettività satellitare. Al momento, la tecnologia è un'esclusiva dei modelli più recenti, e - in mancanza di annunci dedicati - sembra che sia destinata a rimanere tale almeno nel breve periodo.