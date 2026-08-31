Google Maps ha cambiato il nome a uno dei Grandi Laghi: ecco cosa compare dopo le pressioni di Trump

Google Maps ha recepito le recenti disposizioni toponomastiche statunitensi modificando la denominazione del Lago Ontario in Lake America per gli utenti USA, mentre la versione canadese e quella internazionale mostrano etichette differenti

Google Maps ha modificato la denominazione del celebre bacino idrico condiviso tra Stati Uniti e Canada, trasformando Lake Ontario in Lake America per tutti gli accessi provenienti dal territorio statunitense. L'aggiornamento dell'applicazione cartografica ha recepito formalmente le variazioni introdotte nel database ufficiale U.S. Geographic Names Information System. La novità riguarda direttamente la visualizzazione localizzata per i residenti oltreoceano.

La visualizzazione della mappa varia, infatti, in base alle coordinate di connessione del client. Per gli utenti canadesi la dicitura resta immutata come Lake Ontario, mentre per il resto del mondo la piattaforma mostra una formula ibrida con entrambe le denominazioni, registrata come Lake Ontario (Lake America). Il gruppo di Mountain View ha specificato come l'intervento segua le linee guida aziendali per i bacini idrici che presentano denominazioni divergenti a seconda dei Paesi.

La modifica ha innescato discussioni diplomatiche e reazioni contrastanti tra gli utenti online. Dal lato canadese, il governo provinciale ha risposto all'iniziativa installando cartelloni fisici lungo la costa recanti il messaggio "Lake Ontario  Now and Always" in inglese e francese, ribadendo l'identità storica dello specchio d'acqua.

Atri operatori hanno optato per strategie differenti. Il portale di navigazione MapQuest ha dichiarato che non applicherà la ridenominazione governativa nelle proprie mappe. Il servizio ha reso disponibile una funzione che consente a ciascun utente di personalizzare a piacimento l'etichetta visiva dello specchio d'acqua.

We're not changing the name of Lake Ontario. Name it whatever you want at your leisure: https://t.co/E2I0Ezd57W



(tag us so we can see your work ?) pic.twitter.com/x8lIAMt6ab  MapQuest (@MapQuest) August 27, 2026

La vicenda pone l'accento sulla gestione tecnica dei toponimi contesi all'interno dei database geospaziali. Il nome Ontario deriva storicamente dalle lingue native locali con il significato di grande lago, costituendo da secoli un riferimento geografico condiviso. L'implementazione di viste asimmetriche in base all'IP di provenienza rappresenta, in questi casi, la sgradevole soluzione con cui i provider digitali gestiscono le discrepanze tra le decisioni amministrative nazionali e la convenzione internazionale.