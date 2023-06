Google Maps e la sua Visualizzazione Immersiva con AI arriva in Italia. Come funziona

All'inizio di quest'anno Google Maps ha ufficialmente svelato la Visualizzazione Immersiva. Una funzionalità che permette di trasformare il modo di esplorare, utilizzando l'intelligenza artificiale, per fondere insieme miliardi di immagini e creare una visione multidimensionale del mondo con informazioni attendibili sovrapposte.

Da oggi questa nuova funzionalità arriva all’interno dell’app Google Maps per Android e iOS in quattro nuove città: Firenze, Venezia, Amsterdam e Dublino, e sarà in arrivo anche ad oltre 500 punti di riferimento iconici in tutto il mondo, inclusi alcuni monumenti nelle città italiane di Milano, Roma e Pisa oltre alle città di Venezia e Firenze sopra menzionate.

Google Maps: come funziona la ''Immersive View''?

Se per esempio state programmando un viaggio a Milano e volete visitare il Duomo, potete iniziare a familiarizzare con l'area prima della visita. Basta cercarla su Google Maps e toccare il primo video per sorvolare virtualmente l'edificio e trovare i luoghi vicini. Con il cursore del tempo, si può scoprire il meteo in diverse ore del giorno e quanto sarà affollata la zona, in modo da poter pianificare in anticipo. E dove ci saranno dati disponibili, è possibile sbirciare all'interno di ristoranti e caffè per decidere se prenotare o meno, grazie a una tecnica avanzata di intelligenza artificiale chiamata Neural Radiance Fields (NeRF), sviluppata proprio da Google.

Arrivano anche le Indicazioni Rapide: cosa sono?

Sebbene la ricchezza di dettagli della Visualizzazione Immersiva sia molto interessante, si sa anche che a volte meno è meglio, soprattutto quando si ha una certa familiarità con il percorso e si ha solo bisogno di vedere la prossima svolta. Ecco perché Google con Maps sta iniziando a lanciare le indicazioni rapide, per aiutare a seguire facilmente i progressi del vostro viaggio direttamente dalla schermata di blocco o dalla panoramica del percorso.

Una volta effettuata l'iscrizione, basta richiedere le indicazioni per la destinazione e iniziare a camminare. In questo caso si vedranno i tempi di arrivo previsti e la prossima svolta, informazioni che prima erano disponibili solo nella modalità di navigazione completa. E se si decidesse di prendere un'altra strada, Maps aggiornerà automaticamente il viaggio. Le indicazioni rapide inizieranno a essere disponibili a livello globale questo mese per le modalità a piedi, in bicicletta e in auto su Android e iOS.

Arriva la nuova sezione ''Recenti'': a cosa serve?

Una delle parti più difficili della pianificazione di un viaggio è tenere traccia di tutti i luoghi che si desidera visitare, soprattutto se si visitano più città. Ecco perché Google ha deciso di creare ''Recenti'' su desktop per aiutare in questo senso. Organizzare automaticamente i luoghi che sono stati ricercati in una comoda evidenziazione a lato dello schermo.

Ora, con i nuovi aggiornamenti in arrivo a livello globale il mese prossimo, salvare i luoghi nelle evidenziazioni Recenti anche dopo aver chiuso la finestra di Google Maps sarà immediato e permetterà di fare una pausa dalla pianificazione e tornarci in seguito senza perdere i progressi. È possibile rimuovere i luoghi visualizzati, pianificare più viaggi contemporaneamente e condividere una selezione di luoghi, come attrazioni o hotel, con i propri compagni di viaggio per conoscere le loro opinioni. Una volta che si saprà dove si vorrà andare, basterà selezionare tre o più destinazioni, fare clic su "indicazioni" e Maps creerà un percorso personalizzato pronto a toccare tutte le tappe e lo salverà nei Recenti.