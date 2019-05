Gimme5, un salvadanaio digitale per ottenere il massimo dai propri risparmi

Gimme5 è un servizio che sta facendo parlare molto di sé e che aiuta l'utente ad accumulare i propri risparmi partendo da una base di 5€. Viene definito dagli sviluppatori come un "salvadanaio digitale" che offre la possibilità di ottenere il massimo dai propri risparmi con un prodotto di investimento alla portata di tutti. L'utente può scegliere quanto mettere da parte, in totale libertà, senza vincoli e in pochi clic.

I soldi inseriti dall'utente confluiscono in un fondo comune di investimento gestito da professionisti, con profili diversificati in base alle proprie esigenze. Si possono scegliere ad esempio operazioni più o meno rischiose o con rendimento a breve termine, dinamico o aggressivo. In alternativa è anche possibile scegliere uno tra i fondi già disponibili, con possibilità di guadagno (ovviamente non assicurato) a prescindere dalle proprie competenze di economia o di finanza. L'app, inoltre, accompagna l'utente con pillole e approfondimenti che possono aiutare nella gestione del denaro.

Per aumentare la possibilità di guadagno l'app consente di impostare degli obiettivi affidandosi a delle regole automatiche. Si possono inoltre invitare amici e parenti e, novità assoluta nel panorama del risparmio online, è possibile sfruttare la funzionalità Sostenitori e contare sull'aiuto di chiunque voglia assistere. L'importo minimo di sottoscrizione è lasciato volutamente basso, 5€, in modo da supportare tutte le tipologie di utenti, e non è previsto nessun obbligo di ricorrenza. Tutti i risparmi vengono poi trattati allo stesso modo, visto che il fondo comune d'investimento è lo stesso.

L'obiettivo è quello di creare una nuova generazione di "risparmiatori smart", sostiene la compagnia, che ad oggi dichiara una base d'utenza giovanile con solo il 10% che ha superato i 56 anni di età. Più del 70% degli utenti hanno inoltre meno di 45 anni, con l'app che è presente in tutte le province italiane. La maggiore incidenza si registra il Lombardia, seguita da Emilia Romagna, Lazio, Puglia, Veneto e Piemonte e gli utenti risparmiano principalmente per formare un gruzzoletto da spendere in viaggi, veicoli oppure hobby.

Non ci sono poi commissioni all'attivazione o costi fissi per la gestione dell'account, mentre il costo di rimborso è fisso a 1€ (sia se il rimborso è parziale, sia se è totale). Per registrarsi è sufficiente scaricare l'app (su Google Play Store o su App Store) oppure accedere al sito internet. Una volta iscritti è subito possibile impostare un importo e selezionare le modalità di investimento. E, per chi lo volesse, è inoltre possibile utilizzare il codice "UPGRADEG5" esclusivo per i nostri utenti per ricevere 5€ sul proprio account.

Gimme5 nasce da un nasce da un’iniziativa di AcomeA, società di gestione del risparmio indipendente da gruppi bancari, guidata da professionisti con esperienza nel settore. AcomeA vanta oltre 60.000 clienti e un patrimonio in gestione di circa 1,7 miliardi di euro e attraverso Gimme5 è possibile avere accesso alle potenzialità offerte dai fondi comuni gestiti dalla SGR, da cinque edizioni consecutive sul podio dei migliori gestori italiani (Premio Alto Rendimento del Sole24Ore dal 2013 al 2017).