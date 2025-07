OPPO Find X8 Ultra: il RE dei cameraphone. La nostra prova in Svezia, nel regno di Hasselblad

Abbiamo provato la fotocamera di Find X8 Ultra, un cameraphone incredibile, forse il migliore nella categoria mobile. Siamo volati a Gotheborg, in Svezia, per testare con mano questa fotocamera nella casa di Hasselblad, celebre e storico marchio di fotografia, nonché collaboratore di OPPO.

Al giorno d'oggi, il comparto fotografico degli smartphone è senza dubbio uno dei primi parametri che fa pendere l'ago della bilancia sulla scelta dell'utente. In questi ultimi anni, numerosi marchi hanno innovato con nuove tecnologie e collaborazioni con esperti del settore, fino ad arrivare ad avere smartphone che scattano foto di livello altissimo e professionale.

È il caso emblematico della collaborazione tra OPPO e Hasselblad, una sinergia che ha prodotto il nuovo OPPO Find X8 Ultra: praticamente tra i tre miglior cameratphone mai costruiti ad oggi.

Detto ciò, abbiamo avuto il privilegio di partecipare a un evento esclusivo a Göteborg, in Svezia, patria di Hasselblad, dove abbiamo potuto testare sul campo le straordinarie capacità della fotocamera del Find X8 Ultra (qui la recensione completa), realizzando ritratti e paesaggi unici e visitando anche l'Hasselblad Center.

OPPO e Hasselblad: la partnership strategica si rinnova

La collaborazione tra OPPO, gigante tecnologico cinese, e Hasselblad, iconico produttore svedese di fotocamere, nasce nel 2022 con l'obiettivo di rivoluzionare il mondo della fotografia su smartphone. Primo risultato di questa sinergia fu il Find X5 Pro, a cui sono seguite altre generazioni culminate nell'odierno Find X8 Ultra. Parliamo di una partnership profonda, che va ben oltre una semplice licenza: ingegneri e ricercatori delle due aziende lavorano fianco a fianco, fondendo il know-how ottico e cromatico di Hasselblad con il meglio dell'hardware e del software mobile di OPPO.

Quattro anni di sviluppo condiviso sono solo l'inizio. Proprio nell'evento di Göteborg, la scorsa settimana, OPPO e Hasselblad hanno annunciato il rinnovo della loro alleanza e lo sviluppo di un sistema di imaging di nuova generazione per altri 2 anni.

Find X8 Ultra: specifiche e tecnologia della fotocamera

Prima di andare a vedere come ha scattato questo smartphone, facciamo un piccolo ripasso delle sue incredibili specifiche fotografiche. Nel dettaglio, Find X8 Ultra integra quattro sensori da 50 megapixel ciascuno, coprendo lunghezze focali equivalenti a 15mm (ultragrandangolo), 23mm (standard), 70mm (tele) e 135mm (tele spinto).

Ultra-wide : perfetto per paesaggi e architettura, con dettagli eccellenti anche ai bordi dell'immagine.

Grandangolo principale (1”) : sensore Sony di grandi dimensioni, eccellenza nella gestione della profondità di campo e della gamma dinamica.

Doppio teleobiettivo : sia per ritratti classici sia per dettagli a distanza, con resa naturale dello sfocato (bokeh) e mantenimento della tridimensionalità dei soggetti.

Questa gamma permette di avere in tasca, di fatto, un intero kit di ottiche:

A ciò si aggiunge il quinto "invisibile": un sensore multispettrale che garantisce la fedeltà cromatica in ogni situazione di illuminazione, esaltando il tono pelle anche sotto luci miste.

Find X8 Ultra: la nostra prova Göteborg tra paesaggi e ritratti

Abbiamo messo davvero alla prova il Find X8 Ultra tra le luci e le sfumature di una Göteborg calda ed estiva, alternando sessioni di street photography nelle storiche vie di Haga, una giornata a



e unaguidata anche da fotografi di fama internazionale. L'esperienza è stata arricchita dalla visita all'vero tempio della fotografia mondiale, dove abbiamo riscoperto le radici e la filosofia del marchio svedese.

In tutte le condizioni – dalla luce morbida del tramonto sui canali, alla complessità delle luci artificiali sulle piazze, fino alle sfumature delle statue e degli interni museali – Find X8 Ultra ha dimostrato una versatilità impressionante. Grazie al suo sistema “penta camera” (quattro camere per l'utente, più un sensore specializzato per il bilanciamento del bianco), la resa cromatica è risultata fedele tanto nei cieli scandinavi quanto nei volti in controluce.

Perché è così importante la collaborazione con Hasselblad

Ma in cosa interviene Hasselbald nello specifico? il software, co-progettato con il brand svedese, offre di fatto alcune modalità davvero interessanti:

Hasselblad Natural Color Solution : riproduzione cromatica fedele e naturale, con una gestione del colore ispirata alle storiche medio formato svedesi.

Master Mode : che permette la cattura di file RAWmax, aprendo un editing professionale e simulando la resa delle iconiche Hasselblad X2D.

XPAN Mode : ideale per scatti panoramici cinematografici con rapporto 65:24, in omaggio alla celebre fotocamera analogica.

AI Bokeh Engine : ovvero il sistema sfrutta intelligenza artificiale per scontornare i soggetti in modo chirurgico, anche nei dettagli più fini come i capelli, restituendo un bokeh da ritratto professionale.

Le foto scattate con il Find X8 Ultra colpiscono per il livello di dettaglio, la naturalezza e la pulizia dalla rumorosità, anche in condizioni di luce difficili. Il segreto è nella combinazione tra l'ampio sensore principale, il pixel-binning e un nuovo algoritmo HDR che mantiene alti dettagli sia nelle luci che nelle ombre. Ogni scatto restituisce colori vivi ma mai artificiali, con una profondità cromatica non riscontrabile su altri smartphone concorrenti.

Senza ombra di dubbio, il vero punto di forza rimane il ritratto. La combinazione tra le ottiche tele (due focali), la AI Bokeh Engine evoluta e la scienza del colore Hasselblad produce ritratti degni di una fotocamera professionale: scontorno preciso, ottima separazione tra piani, effetto bokeh naturale e incarnato perfetto. Funzionalità come la simulazione dello sfocato analogico e l'opzione RAWmax spaziano di creatività e post-produzione avanzata.

Fondamentale è anche la presenza di due teleobiettivi dedicati, soluzione che permette di realizzare scatti dettagliati sia su soggetti distanti sia in macro, con prestazioni stabili su tutta la gamma di zoom. Il passaggio tra le ottiche è fluido, con una coerenza cromatica esemplare e una perdita di qualità minima anche in video. Se per la fotocamera siamo al top della categoria, sui video rimane in linea con i competitor.

Tutto bello fino a qui, ma come saprete, questo Find X8 Ultra resta (purtroppo) un prodotto destinato al mercato cinese, ma la strategia di Oppo sembra puntare a una futura espansione in Europa, grazie anche al successo della serie Find X8 Pro e alla crescente richiesta di soluzioni fotografiche all'avanguardia. Il rinnovo della partnership con Hasselblad ispira fiducia su una prossima generazione ancora più innovativa. Beh, speriamo!