Fibra ottica in casa da 50 Giga simmetrici: Open Fiber l'ha fatto davvero

Open Fiber ha ufficialmente portato la connettività a 50 Gbps simmetrici (upload e download) fuori dai laboratori, attivando il primo cliente reale su rete FTTH a Milazzo, in provincia di Messina. Il risultato posiziona l'azienda come il primo operatore wholesale only al mondo a raggiungere un simile traguardo su una rete attiva. Per l'azienda è una dimostrazione di maturità della propria tecnologia 50G-PON, testata con successo in un ambiente residenziale dopo le prime sperimentazioni in ambiente controllato avvenute nel 2023.

L'aspetto tecnicamente più rilevante riguarda la gestione dello spettro ottico. Open Fiber ha confermato la possibilità di far coesistere sulla medesima fibra tre diversi standard: GPON, XGS-PON e 50G-PON. Questa simultaneità permette di scalare le prestazioni della rete senza dover intervenire sull'infrastruttura passiva già posata, evitando nuovi scavi o il ricablaggio degli edifici. Per l'utente finale, l'upgrade richiede esclusivamente l'installazione di un terminale di rete (ONT) di nuova generazione, mentre lato operatore è necessario un aggiornamento della piattaforma tecnologica in centrale.

Open Fiber rompe il muro dei 50 Gbps residenziali: test reale a Milazzo

L'adozione del 50G-PON apre scenari finora limitati dalla larghezza di banda delle attuali architetture. Con velocità cinquanta volte superiori agli standard attuali, l'infrastruttura diventa pronta per supportare applicazioni di intelligenza artificiale avanzata, telemedicina ad alta definizione con latenza minima e realtà aumentata immersiva. Nicola Grassi, Direttore Technology di Open Fiber, ha sottolineato come questo test, monitorato dai laboratori di Catania, confermi la visione di lungo periodo della società guidata da Giuseppe Gola, puntando a consolidare il ruolo di player tecnologico nel mercato europeo.

Il test siciliano si inserisce in una serie di record tecnologici per l'operatore, che recentemente ha raggiunto una capacità trasmissiva di 81,6 Tbps sulla dorsale nazionale, specificamente nella tratta tra Messina e Reggio Calabria. La scelta di Milazzo per il debutto del 50G-PON su un'utenza residenziale testimonia la volontà di validare l'efficienza della rete FTTH esistente in scenari operativi quotidiani, dimostrando che la fibra posata è già pronta per le sfide digitali dei prossimi anni senza richiedere ulteriori investimenti massivi nell'infrastruttura di base.

Se per l'utente domestico i 50 Gbps rappresentano oggi una sovrabbondanza di banda, la tecnologia 50G-PON è considerata un fattore abilitante cruciale per l'evoluzione dei data center e dei servizi edge. La capacità di gestire volumi di traffico così elevati con affidabilità e stabilità di servizio è fondamentale per la decentralizzazione del calcolo e per la distribuzione di contenuti cloud-native. Il passaggio dai laboratori al campo conferma che l'ecosistema hardware e software necessario per il 50G-PON ha raggiunto una stabilità tale da poter essere integrato nei processi di delivery standard dell'operatore, preparando il terreno per una futura commercializzazione su larga scala di servizi ad altissima capacità.