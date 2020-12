Fastweb a tutta velocità: con NeXXt Casa si naviga a 1 Gbps in 50 comuni grazie all'UltraFWA

Si chiama "NeXXt Generation 2025" il piano di Fastweb per portare la banda ultralarga a milioni di famiglie italiane. Un piano d'azione articolato, che prevede l'accensione proprio in questi giorni di una rete UltraFWA (Ultra Fixed Wireless Access), che coniuga la fibra e le frequenze 5G, in 50 comuni situati in aree grigie per garantire velocità fino a 1 Gbps, senza limiti di traffico e numero di dispositivi connessi.

"Gli utenti residenti nelle città medio-piccole, finora escluse dalla rivoluzione gigabit - cittadine come Anzio o Avellino, Crema e Belluno, Nardò o Velletri - avranno la possibilità di accedere alle medesime opportunità riservate finora alle grandi città", si legge in una nota dell'azienda. Dopo la prima tranche di comuni, Fastweb conta entro fine 2021 di superare quota 500 e arrivare a 2000 entro il 2024, per una copertura complessiva di 8 milioni di case nelle aree grigie e 4 milioni nelle aree bianche.

Le città in cui il servizio è attivo sono: Fasano, Grottaglie, Massafra, Anzio, Avellino, Aversa, Fiumicino, Modugno, Nardò, Nocera Inferiore, Ottaviano, Ragusa, Treviglio, Acireale, Adelfia, Apricena, Avezzano, Avola, Belluno, Canicattì, Casamassima, Casavatore, Cascina, Castelvetrano, Catania, Codogno, Cologno al Serio, Crema, Crotone, Eboli, Foggia, Francavilla al Mare, Francavilla Fontana, Galatina, Gioia Tauro, Ladispoli, L'Aquila, Lecce, Locorotondo, Lonato del Garda, Magione, Marcianise, Marsala, Melzo, Milazzo, Mola di Bari, Monopoli, Morbegno, Motta,, Sant'Anastasia, Noicattaro, Pachino, Partinico, Ranica, Reggio di Calabria, Rende, Riposto, Surbo, Terracina, Triggiano, Uboldo, Velletri e Vibo Valentia.

Il servizio è però in rampa di lancio entro febbraio 2021 nei seguenti comuni: Adria, Ardea, Battipaglia, Bitetto, Budrio, Caivano, Campodarsego, Caravaggio, Carignano, Casalnuovo di Napoli, Casarano, Cassano delle Murge, Castel Volturno, Castellammare del Golfo, Chiavari, Città di Castello, Comiso, Conversano, Copertino, Dalmine, Dueville, Frascati, Frosinone, Galatone, Galliate, Gravina di Catania, Gussago, Ivrea, Jesi, Laterza, Latisana, Lentini, Manduria, Mazara del Vallo, Mesagne, Monfalcone, Montecatini-Terme, Montecchio Maggiore, Mottola, Muggiò, Nettuno, Novi Ligure, Olbia, Ospitaletto, Paternò, Pedara, Pistoia, Pomigliano d'Arco, Porto Sant'Elpidio, Priverno, Reggio nell'Emilia, Romentino, San Benedetto del Tronto, San Biagio di Callalta, San Ferdinando di Puglia, San Giovanni la Punta, San Giovanni Teatino, San Mauro Torinese, San Severo, Sanremo, Sarno, Sassuolo, Senago, Sestu, Signa, Siracusa, Sulmona, Teramo, Torremaggiore, Tortona, Verbania, Vigonza, Villafranca di Verona e Vinovo.

Il costo dell'offerta, chiamata Fastweb NeXXt Casa, è di 29,95€ (due mesi gratis attivando entro fine anno) e potete approfondirla e/o sottoscriverla a questo indirizzo.

C'è una novità anche per chi naviga a 1 Gbps su rete FTTH proprietaria Fastweb: la velocità di connessione sarà portata a 2,5 Gbps. "Un incremento di performance che sarà disponibile in modo indistinto per i nuovi come per i già clienti, che potranno richiedere l'upgrade della propria connessione senza alcun costo aggiuntivo. Le nuove performance di velocità saranno disponibili dall'inizio del prossimo anno gradualmente per famiglie e micro-imprese attestate sulla rete proprietaria FTTH", puntualizza l'azienda.

La velocità di 2,5 Gbps sarà disponibile nei seguenti comuni: Milano, Roma, Torino, Napoli, Genova, Palermo, Bari, Bologna, Firenze, Verona, Parma, Pescara, Modena, Bergamo, Brescia, Venezia, Catania, Messina, Padova, Trieste, Reggio di Calabria, Monza, Salerno, Trento, Perugia, Prato, Casalecchio di Reno, Ancona, Reggio nell'Emilia, San Lazzaro di Savena.

Infine, Fastweb inaugurerà il 27 dicembre il proprio servizio mobile 5G, incluso in tutte le offerte sia per i nuovi clienti che per i già clienti senza alcun costo aggiuntivo. "Il 5G di Fastweb si accenderà in un primo momento a Milano, Bologna, Roma e Napoli per poi estendersi via via ad altri comuni, seguendo il roll out della rete mobile, per coprire il 90% della popolazione entro il 2025". Non bisogna infine dimenticare che, da qualche tempo, Fastweb consente di provare senza impegno il servizio di linea fissa per 30 giorni: se si è insoddisfatti, è possibile cambiare idea e richiedere il rimborso dei costi sostenuti.