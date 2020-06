FaceApp torna di nuovo alla ribalta: quest'anno si può cambiare sesso con un click. Ecco come fare

La popolarità di FaceApp sembra destinata ad aumentare anche a diversi anni dalla sua uscita. In questi giorni non si fa che parlare dell'applicazione perché dopo aver proposto lo scorso anno il filtro per invecchiare il volto con un tap, ecco che l'applicazione fa oggi cambiare sesso. Basta una foto, un semplice tap e in un secondo da uomo si può diventare donna e viceversa. Un processo che per quanto semplice e divertente è già tornato alla ribalta tra i social diventato nuovamente tanto virale in Italia da vedere le timeline completamente invase da amici con le facce un po' cambiate. E ancora una volta l'applicazione FaceApp, lanciata nel 2017, quando negli USA ha raccolto incredibile successo per diverso tempo, era stata poi messa in disparte. Tornata alla ribalta lo scorso anno con le foto dell'invecchiamento degli utenti è poi dopo poche settimane sparita per tornare oggi nuovamente in auge pronta per far divertire in molti.

FaceApp: ecco come cambiare sesso in un secondo

FaceApp innnanzitutto è un’applicazione gratuita per smartphone disponibile sia sull’App Store che sul Google Play Store. L'applicazione è mossa dall’intelligenza artificiale, FaceApp infatti è in grado di creare delle foto realistiche che trasformano il volto degli utenti, utilizzando intelligenza artificiale e filtri predisposti. Vi è una versione gratuita che permette di utilizzare solo alcuni filtri limitati anche se i risultati sono davvero stupefacenti: è possibile modificare l’espressione della bocca, il colore dei capelli, “ringiovanire” oltre che invecchiare ma soprattutto cambiare genere sessuale.

Come funziona? Sostanzialmente FaceApp permette agli utenti di scattare una foto in diretta oppure anche accedere al rullino fotografico o alla galleria dello smartphone andando dunque a sfruttare quelle foto per la modifica. In questo caso, a differenza di quanto avviene con i classici filtri che sempre più spesso troviamo sulle app della fotocamera dello smartphone, qui FaceApp applica le modifiche grazie all'Intelligenza Artificiale. Questo significa che le foto o gli scatti vengono inviati tramite il cloud ai server degli sviluppatori che grazie all'algoritmo studiato vengono elaborati permettendo le modifiche dei lineamenti e dunque permettendo, in questo caso, ad un uomo di diventare una donna e viceversa in un solo attimo.

Come detto in questi giorni l'applicazione è tornata a far parlare di se per la nuova funzione che cambia il sesso agli utenti. I tratti somatici da maschili diventano femminili e viceversa con un risultato che sembra davvero essere perfetto. Come sempre accade e come è successo anche qui, quando la funzione, anche se già esistente, viene scoperta ed utilizzata da qualche personaggio famoso ecco che il tutto diventa veramente virale. Così è accaduto con FaceApp e con questo nuovo (che poi tanto nuovo non è) filtro del cambio sesso che in questi ultimi giorni sta davvero imperversando nelle timeline di tutto il mondo.