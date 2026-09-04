Face ID di Apple di nuovo in tribunale: stavolta, le accuse arrivano da una multinazionale chimica

BASF ha citato Apple in giudizio in Texas per presunta violazione di brevetti legati all'autenticazione facciale. La causa riguarda numerosi iPhone e iPad, a partire dall'iPhone X, terminale su cui Face ID è apparso per la prima volta

BASF, attualmente la multinazionale chimica più grande al mondo, ha portato Apple davanti a un tribunale federale del Texas con un'accusa di violazione di brevetti che riguarda una delle tecnologie più importanti dell'ecosistema iPhone e iPad: Face ID. Come riportato da Reuters, a società tedesca sostiene che numerosi dispositivi Apple utilizzino una tecnologia di autenticazione facciale coperta da brevetti di sua proprietà.

La causa è stata depositata giovedì presso il tribunale federale del Western District of Texas, una sede diventata particolarmente nota per le controversie brevettuali che coinvolgono grandi aziende tecnologiche. I prodotti interessati risalgono fino all'iPhone X, il modello sul quale Face ID ha debuttato nell'ormai lontano 2017.

Il dettaglio temporale rende la vicenda particolarmente rilevante. Sono passati quasi nove anni dall'arrivo della tecnologia sull'iPhone X e la controversia potrebbe quindi riguardare l'intero periodo di utilizzo della tecnologia. La normativa statunitense sui brevetti, però, limita in genere i danni recuperabili ai sei anni precedenti alla presentazione della causa.

L'elemento più particolare della vicenda riguarda la natura del titolare dei brevetti. BASF è nota soprattutto per attività legate a rivestimenti, catalizzatori e prodotti chimici per l'agricoltura, non per lo sviluppo di sistemi di autenticazione biometrica destinati agli smartphone.

Il testo della causa non chiarisce da dove provengano i brevetti né quale attività del gruppo BASF abbia portato alla loro proprietà. Non sono stati inoltre indicati i brevetti specifici contestati, l'ammontare dei danni richiesti o l'unità aziendale che ha presentato formalmente l'azione legale.

Apple, dal canto suo, non ha commentato la causa. Al momento le accuse non sono state sottoposte all'esame del tribunale e non esiste quindi una decisione sulla presunta violazione dei brevetti.

La controversia interessa una tecnologia che va ben oltre il semplice sblocco dello smartphone. Face ID viene utilizzato per autenticare pagamenti, accedere alle applicazioni bancarie e proteggere direttamente il dispositivo.

Questo aspetto potrebbe rendere particolarmente importante la disputa per Apple. L'autenticazione biometrica è infatti integrata in diverse funzioni fondamentali dell'esperienza iPhone e non rappresenta una caratteristica software secondaria.

Face ID combina diverse tecnologie, tra cui proiezione a infrarossi, mappatura della profondità e riconoscimento tramite reti neurali. Il sistema nasce dall'integrazione di discipline differenti, alcune delle quali hanno una storia precedente all'introduzione della tecnologia in ambito consumer.

La società tedesca dispone delle risorse necessarie per sostenere una controversia legale di lunga durata. BASF è infatti una società industriale quotata in Borsa, con una propria attività di ricerca, e non un'azienda costruita principalmente sull'acquisizione e sulla monetizzazione di brevetti.

Questo, che potrebbe apparire come un dettaglio poco rilevante, in realtà rappresenta un aspetto determinante per un eventuale accordo bonario. Un'azienda che non dipende dai ricavi derivanti dalle licenze brevettuali potrebbe avere meno incentivi ad accettare rapidamente un pagamento contenuto e può invece puntare a difendere il valore che attribuisce alle proprie tecnologie.

La scelta del Western District of Texas non appare casuale. Il distretto si è affermato come una sede frequente per le cause sui brevetti contro le grandi aziende tecnologiche, anche grazie alla rapidità con cui alcune controversie vengono trattate e alla reputazione costruita delle giurie locali.

La stessa Apple conosce già questo contesto. In passato la società di Cupertino è stata condannata a pagare 625 milioni di dollari per brevetti relativi a FaceTime e iMessage. Separatamente, la lunga controversia con VirnetX ha portato a un risarcimento di 368,2 milioni di dollari, seguito da ulteriori contestazioni.

Negli anni sono arrivate anche altre cause. Una società cinese attiva nell'intelligenza artificiale ha chiesto ad Apple 1,43 miliardi di dollari in relazione a Siri, mentre una joint venture tra Philips e Sony ha contestato all'azienda brevetti relativi a tecnologie di sicurezza.

Tuttavia, per una causa di questa portata, un'ingiunzione contro Apple appare piuttosto improbabile. I tribunali raramente impongono la rimozione dal mercato di prodotti della portata come quella di iPhone a causa di una controversia brevettuale.

Il possibile valore economico della causa resta però sconosciuto. BASF non ha indicato quanto intenda chiedere ad Apple e il documento disponibile non specifica quali brevetti siano alla base dell'azione.

La questione potrebbe inoltre restringersi con l'analisi giudiziaria dei brevetti. Controversie di grandi dimensioni possono assumere una portata più limitata quando il tribunale esamina nel dettaglio la validità e l'effettiva estensione delle rivendicazioni brevettuali. Molti procedimenti di questo tipo finiscono poi con accordi privati, i cui termini non vengono resi pubblici.

Per ora, quindi, gli elementi disponibili non consentono di stabilire se i brevetti di BASF supereranno l'esame del tribunale o se Apple abbia effettivamente violato le relative proprietà intellettuali.