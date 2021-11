Ecco gli smartphone Android più potenti al mondo! La classifica

Ogni anno il sito di benchmark AnTuTu è solito pubblicare la classifica degli smartphone Android più potenti sul mercato globale in base ai vari test effettuati sui dispositivi. Quest'anno è stata recentemente rilasciata per quanto riguarda il mese di ottobre 2021 ed ha regalato non poche sorprese.

TOP 10 smartphone più potenti: Qualcomm domina

Al decimo posto troviamo Sony Xperia 1II 5G, uno smartphone molto interessante tanto quanto costoso che monta il SoC Snapdragon 888 come tutti i device si questa classifica. Seguono Galaxy S21 Ultra, Xiaomi Mi 11 Ultra e ASUS Zenfone 8 Mini, Xiaomi Mi 11i, OnePlus 9 Pro, iQOO 7. Del resto il mercato smartphone offre veramente una vastissima scelta, e talvolta si rischia di fare confusione. La nostra guida ai migliori smartphone top di gamma vi aiuta a fare chiarezza: dategli un'occhiata!

Il podio invece si apre con realme GT, uno smartphone potentissimo con caratteristiche hardware da top di gamma ma venduto a un prezzo decisamente più accessibile rispetto agli altri flaghsip. In questa speciale classifica non poteva mancare ROG Phone 5 di ASUS, lo smartphone gaming dalla potenza inaudita si prende il secondo posto. In cima alla classifica invece troviamo Nubia RedMagic 6 grazie al suo comparto hardware attualmente inarrivabile.

