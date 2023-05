Doogee V Max: lo smartphone più resistente al mondo. Tre mesi di autonomia e cam notturna

Doogee V Max, il protagonista di questo first look, è il nuovo smartphone rugged dell'azienda cinese. Doogee V Max oltre ad essere un rugged phone super resistente è a tutti gli effetti uno smartphone 'normale' con tutte le sue funzionalità. Detto ciò, utilizzare questo device come telefono principale è possibile, ma ovviamente risulta complicato date le dimensioni e il peso esagerati. Questo smartphone è pensato come device di accompagnamento, perfetto per lavori di cantiere e per gli escursionisti.

Design e display

Il design di V Max è formato da una combinazione di plastica, gomma e metallo con una rifinitura posteriore in finta pelle. Parlando di un rugged phone, le dimensioni sono sproporzionate se pensiamo agli smartphone normali: 178,5 x 83,1 x 27,3 mm per un peso di 544 grammi. Doogee V Max ha lo spessore e il peso di circa 3 smartphone standard.

Dall'altra parte della medaglia però tutto questo ha anche i suoi risvolti positivi: una resistenza unica sul mercato e una batteria da ben 22.000 mAh, in grado di farlo restare vivo per tre mesi di fila. Tralasciando le dimensioni, il design non è per nulla male, con inserti metallici e un'ottima lavorazione dei materiali.

Il display è un'unità IPS da 6,58 pollici con risoluzione FHD+, un refresh rate a 120Hz e 401 ppi, protetto da vetro Gorilla Glass 5. Un pannello di tutto rispetto che troviamo nella maggior parte dei medi di gamma con una buona visibilità e qualità dei colori.

La frequenza di aggiornamento è adattiva, dove l'utente può scegliere nelle impostazioni se tenerla a 120Hz, 90Hz, 60Hz oppure automatica. Sulla parte anteriore in alto a sinistra troviamo anche un LED di notifica personalizzabile. Nei nostri test il picco di luminanza ha raggiunto i 400 nit, niente male per uno smartphone rugged a questa fascia di prezzo. In sostanza, il display di Doogee V Max è un punto di forza di questo smartphone.

Hardware e software

Lato hardware V Max monta il SoC Dimensity 1080 di MediaTek octa-core con processo produttivo a 6nm. Parliamo di un chip recente di fascia media dalle prestazioni molto buone che abbiamo visto su diversi smartphone come Samsung Galaxy A34 5G, Xiaomi Redmi Note 12 Pro e Pro+ 5G e realme 10 Pro+ 5G. Il device supporta le reti 5G di nuova generazione, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2, NFC e Dual SIM. Per quanto riguarda la memoria abbiamo 12/20GB di RAM e 256GB di archiviazione interna UFS 3.1, espandibile tramite MicroSD fino a 2TB.

Inoltre, Doogee V Max offre la possibilità di espandere fino ad ulteriori 8GB la RAM prendendola in prestito dalla ROM. V Max è dotato di doppi altoparlanti integrati che offrono una qualità audio ottima. Arrivando alla peculiarità di questo smartphone, Doogee V Max è certificato IP68 e IP69 K, il grado più alto di resistenza esistente. Ciò significa che il telefono è resistente a polvere, acqua e cadute fino ad 1,5 metri di altezza. Per essere certificato IP69 K, Doogee ha dovuto soddisfare difficili requisiti come la resistenza agli impianti di pulitura ad alta pressione o a vapore.

Per quanto concerne la parte software, il device viene distribuito con a bordo Android 12 con un'interfaccia pulita e stock. Di conseguenza l'usabilità è fluida e intuitiva, perfetta per questi tipi di smartphone. Le app preinstallate sono poche e non appesantiscono il dispositivo.

Fotocamere

Il comparto fotografico è unico nel genere trattandosi di un rugged phone. Infatti, Doogee V Max monta una tripla cam posteriore formata da una principale da 108 MP f/1.8, una ultra grandangolare da 16 MP, f/2.2 130˚ e infine un'incredibile fotocamera notturna Sony a infrarossi da 20MP f/1.8. La selfie cam da 32MP è integrata dentro una notch a goccia.

Con questa configurazione della fotocamera, V Max riesce a catturare immagini con una qualità finale molto buona, soprattutto alla luce del giorno e se paragonata al prezzo di vendita del dispositivo. Gli scatti sono luminosi, con buoni dettagli e una gamma di colori leggermente sbiadita e sicuramente migliorabile.

cam principale

cam ultra grandangolare

zoom 4x

Cam notturna, buio completo

Grazie alla fotocamera notturna al buio le foto, in bianco e nero, sono di ottima qualità. Alcuni scatti effettuati in condizioni di buio totale mi hanno sorpreso per la qualità del dettaglio. Invece scattando al buio con la cam principale utilizzando la modalità notte i risultati sono discreti. Le immagini catturate con il sensore ultra wide sono nella media, con un'angolo molto ampio e poca distorsione. La qualità perde notevolmente in condizioni di scarsa illuminazione.

Batteria

No non è un errore, Doogee V Max monta una batteria con una capienza di ben 22.000 mAh, probabilmente la più grande mai montata su uno smartphone. Per riuscire ad avere questa incredibile batteria l'azienda ha dovuto creare uno smartphone corazzato molto spesso, ma si tratta di un compromesso obbligato. Grazie ai 22.000 mAh, Doogee offre un'autonomia con utilizzo standard che raggiunge 4 giorni di durata senza bisogno di ulteriore carica, mentre in standby i giorni diventano più di 90, praticamente 3 mesi.

La ricarica rapida supportata è da 33W, il che permette allo smartphone di ricaricarsi al 100% in circa 3 ore. Inoltre, utilizzando la funzionalità OTG della porta USB-C inversa, lo smartphone può essere utilizzato anche per alimentare altri dispositivi. Infatti, Doogee è stato anche pensato per essere un powerbank con uno schermo e capace offrire tutte le funzionalità presenti sui classici smartphone che usiamo tutti i giorni.

Prezzo e disponibilità

Doogee V Max è già disponibile in Italia, anche su Amazon, e può essere acquistato online a prezzi che oscillano tra i 380 euro e i 579 euro, in base agli store e alle specifiche di memoria. Su Amazon c'è anche la possibilità di inserire il codice coupon: B48LYVTW e ricevere 30 euro di sconto