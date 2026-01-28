Dipendenza social: TikTok patteggia, ma i messaggi interni potrebbero incastrare Meta

A poche ore dall'apertura del dibattimento che vede le grandi piattaforme digitali accusate di aver progettato algoritmi nocivi per la salute mentale degli adolescenti, la società di proprietà di ByteDance ha siglato un'intesa extragiudiziale i cui termini restano segreti, evitando così il confronto diretto con la giuria californiana e lasciando le altre compagnie a difendersi in aula

La decisione è giunta con tempismo quasi teatrale, proprio mentre le parti legali si preparavano ad avviare le procedure di selezione dei giurati presso la Corte Superiore della Contea di Los Angeles.

TikTok ha scelto di risolvere privatamente il contenzioso avviato da una giovane donna, identificata negli atti giudiziari con le iniziali K.G.M., la quale sostiene di aver sviluppato gravi problematiche psicologiche a causa dell'utilizzo compulsivo delle piattaforme sin dalla tenera età. La diciannovenne afferma di essersi iscritta a YouTube a sei anni, a Instagram a undici, a Snapchat a tredici e infine a TikTok a quattordici, cadendo in una spirale di dipendenza che le avrebbe causato depressione, ansia, disturbi legati all'immagine corporea e pensieri suicidi.

Si tratta di un passaggio fondamentale all'interno di quello che può diventare un caso pilota il cui esito è destinato a fornire un orientamento per migliaia di denunce analoghe depositate in tutti gli Stati Uniti. Con l'uscita di scena di TikTok, che segue di pochi giorni l'accordo siglato da Snap Inc., rimangono sul banco degli imputati soltanto Meta e Alphabet, le aziende che controllano rispettivamente Instagram e YouTube.

Dipendenza social: sotto accusa il modello di progettazione

Le argomentazioni presentate dai legali della querelante dipingono un quadro inquietante delle logiche interne alle grandi compagnie tecnologiche. Secondo l'accusa, non vi sarebbe nulla di casuale nella capacità delle app di incollare gli utenti allo schermo: le aziende avrebbero deliberatamente incorporato nei loro prodotti funzionalità progettate per massimizzare il coinvolgimento giovanile, ignorando i rischi per la salute pur di incrementare i ricavi pubblicitari. Il testo della denuncia paragona esplicitamente le tecniche utilizzate a quelle comportamentali e neurobiologiche sfruttate dalle slot machine e dall'industria del tabacco.

Elementi come lo scorrimento infinito ("infinite scroll"), la riproduzione automatica dei video e le raccomandazioni algoritmiche non sarebbero semplici strumenti di fruizione, ma meccanismi studiati per generare cicli di feedback autodistruttivi. I querelanti sostengono di non essere "danni collaterali", bensì "vittime dirette" e bersagli intenzionali di scelte di design mirate al profitto.

In questa pagina vengono analizzati alcuni documenti legali recentemente desecretati, ed emerge una prova della consapevolezza interna alle aziende. In particolare, viene riportato uno scambio di messaggi tra dipendenti datato 10 settembre 2020 in cui, discutendo della natura delle piattaforme, si legge testualmente che "IG is a drug" ("Instagram è una droga") seguito dalla risposta "Lol, I mean , all social media. We're basically pushers" ("Cioè, tutti i social media lo sono. Siamo praticamente degli spacciatori"), confermando - in quelle che sono semplici battute da parte dei dipendenti di Meta - l'uso di terminologie legate al mondo delle dipendenze per descrivere le proprie strategie di coinvolgimento. Come ha sottolineato ArsTechnica, anche documenti interni del passato di Google hanno dettagliato i piani dell'azienda per mantenere gli utenti coinvolti "per tutta la vita" nei propri servizi, con la consapevolezza della maggiore vulnerabilità da parte dei giovani.

Le società rimaste a processo respingono con fermezza tali ricostruzioni. I rappresentanti di Meta e Google hanno ribadito nelle loro dichiarazioni ufficiali come la sicurezza dei giovani costituisca una priorità assoluta, elencando le numerose salvaguardie introdotte nel corso degli anni e negando la veridicità delle accuse. Nonostante l'accordo raggiunto in questa specifica sede, l'avvocato Joseph VanZandt ha tenuto a precisare che TikTok dovrà comunque rispondere delle proprie azioni in altri procedimenti legali ancora aperti. Il dibattimento di Los Angeles proseguirà quindi regolarmente per accertare le eventuali responsabilità di YouTube e Meta, con la prevista testimonianza dei rispettivi amministratori delegati, tra cui Mark Zuckerberg, chiamati a deporre in un processo che potrebbe durare dalle sei alle otto settimane.