Coronavirus, UE: 'Netflix e YouTube a bassa risoluzione o la rete potrebbe non reggere'

L'UE ha chiesto ai titolari dei servizi di video sharing, come Youtube e Netflix, di limitare il consumo di banda delle piattaforme per alleggerire il carico sulle reti a banda larga causato dall'aumento del traffico. Come già confermato da alcune analisi condotte sul tema, si teme che le reti possano collassare sotto l'uso massiccio di banda dovuto ai periodi di isolamento per contrastare la diffusione pandemica di COVID-19. E fra i servizi più ghiotti di banda ci sono quelli multimediali.

Diversi paesi in tutto il mondo si stanno confrontando con la pandemia COVID-19 (nuovo coronavirus), e l'unica arma a disposizione è l'isolamento. I provider internet insistono sul fatto che l'infrastruttura di rete a disposizione è in grado di far fronte alle fluttuazioni del traffico di questi giorni, tuttavia l'UE ha suggerito ai servizi di condivisione multimediale di limitare la riproduzione di contenuti in Standard Definition, evitando la riproduzione di contenuti in HD o 4K.

La richiesta è anche nei confronti dell'utente finale, con il suggerimento di ridurre il traffico dati nei periodi di quarantena. Stando ai comunicati rilasciati dalle varie società europee l'infrastruttura di rete a banda larga è capace, oggi, di gestire le ondate di traffico serali, ma le politiche di allontanamento sociale e di quarantena introdotte dai governi di tutto il mondo stanno ulteriormente aumentando il traffico anche nei periodi normalmente di scarsa congestione.

Secondo quanto dichiarato da Scott Petty, responsabile tecnico della britannica Vodafone, il picco di traffico ai tempi del coronavirus non è più limitato alla sera, ma si estende da mezzogiorno fino alla serata (intorno alle ore 21). Nel frattempo, in Italia Telecom ha registrato un aumento del 75% del traffico dati nel fine settimana, con giochi online come Fortnite e Call of Duty che sono fra i responsabili di una parte significativa dell'aumento della congestione delle reti.

Thierry Breton, commissario UE per le politiche digitali, rivolge il suo avviso ai provider internet, alle piattaforme di contenuti e agli utenti, che hanno la "responsabilità congiunta di adottare misure per garantire il regolare funzionamento di Internet" durante la quarantena. Netflix ha ammesso che il traffico aggiuntivo di questi giorni potrebbe creare problemi, ma ha aggiunto che il servizio regola già oggi la risoluzione dei contenuti in base alla banda disponibile.

"Il Commissario Breton ha ragione nel sottolineare l'importanza di garantire che Internet continui a funzionare senza problemi durante questo periodo critico", ha dichiarato un portavoce di Netflix sull'argomento. "Noi comunque ci siamo concentrati sull'efficienza della rete per molti anni, inclusa la fornitura gratuita del nostro servizio di connessione aperta alle società di telecomunicazioni".