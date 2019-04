Conto Corrente N26, come funziona?

N26 offre la possibilità di aprire un conto corrente gestibile interamente dal proprio smartphone e include una carta di debito Mastercard. La carta è a costo zero e viene spedita comodamente a casa tua una volta aperto il conto. L’apertura del conto dura pochi minuti e, inoltre, puoi approfittare di un accredito di 10 Euro in regalo con il Codice Promozionale N26 presente alla pagina indicata.

La banca di cui ti sto parlando ti consente di effettuare tutte ma proprio tutte le operazioni per le quali dovevi fare la coda in banca, e in totale autonomia con la App sul tuo telefono: bonifici SEPA e extra SEPA, prelievi e versamenti, nonché congelare i risparmi in un salvadanaio virtuale per acquistare quello che ti serve.

Le caratteristiche del Conto Corrente N26

Qui di seguito elenchiamo le principali caratteristiche del conto corrente N26 standard:

Conto base personale senza costi fissi

Carta Mastercard di debito valida in tutto il mondo

Possibilità di effettuare pagamenti tramite la carta Mastercard senza commissioni

Possibilità di effettuare bonifici (anche in valuta estera)

Prelievi illimitati e gratuiti da tutti gli ATM convenzionati (tantissimi in ogni città, in Europa e nel mondo)

Nessun vincolo di durata

Come si può evincere dalle caratteristiche appena elencate, si tratta di un conto snello e funzionale, ideale per chi non ha bisogno di effettuare operazioni complesse. È l'ideale anche per chi è solito viaggiare o recarsi all'estero per lavoro. Da notare è che la commissione dell'1,7% è solo per i prelievi in valuta estera, mentre i pagamenti sono tutti gratuiti.

N26 si presenta in quattro versioni: Base, Black, Metal e Business.

N26 Metal

N26 Metal è la versione di conto N26 ideato per chi preferisce operare interamente in digitale e usufruire di servizi esclusivi.

Per un costo di 14,90 euro al mese vi sono numerose funzionalità e vantaggi tra cui una Carta Metal Mastercard, un'assicurazione che protegge il furto del proprio smartphone (proprio perché è lo strumento con cui si gestisce il conto), un'assicurazione per i viaggi, protezioni per furti ATM e per gli acquisti, offerte esclusive e supporto clienti dedicato. A tutto ciò si aggiungono i vantaggi del conto base. Per quanto riguarda la durata, il conto corrente N26 Metal ha una durata minima di 12 mesi.

Le assicurazioni e le protezioni sono uno dei punti di forza della banca N26 e della app. Difatti rendono il proprio smartphone un luogo ancora più sicuro per gestire le operazioni bancarie.

Come ricaricare N26?

Caricare il proprio conto corrente N26 è semplicissimo e può essere effettuato in due modi. Il primo è quello di effettuare un bonifico che abbia come destinatario l'IBAN del conto stesso. Il secondo è quello di richiedere un pagamento tramite la funzione 'richiesta', presente sulla app.