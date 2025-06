Come ottenere gratis un portatile o un tablet acquistando un Samsung Galaxy S25 Ultra ed Edge (in offerta)

Con l'arrivo della nuova generazione Galaxy S25, Samsung conferma la volontà di spingere ancora più in alto l'esperienza mobile premium. I modelli Galaxy S25 Ultra e S25 Edge si posizionano al vertice per potenza, design e capacità fotografiche, ma oggi sono anche protagonisti di una promozione che aggiunge ulteriore valore all'acquisto: ovvero, in regalo un dispositivo Samsung a seconda del prodotto acquistato.

L'iniziativa è attiva su Amazon e abbinata a sconti diretti sui nuovi smartphone, in modo da offrire così un doppio vantaggio economico. Un'occasione interessante sia per chi vuole entrare nel mondo Galaxy con un dispositivo top, sia per chi desidera rinnovare anche il proprio ecosistema tecnologico personale con un secondo prodotto incluso. Vediamo come funziona l'offerta, cosa si riceve esattamente e quali sono i modelli coinvolti.

Samsung Galaxy S25 Ultra è protagonista di una delle offerte più interessanti del momento su Amazon. Il flagship coreano, dotato di display QHD+ da 6,9 pollici, 12 GB di RAM, 256 GB di memoria interna e fotocamera principale da 200 megapixel, viene proposto a 1099€ contro i 1499€ di listino. Occhio che questi prezzi saranno tali ancora per poco e la disponibilità dei prodotti è in esaurimento, poi torneranno i prezzi di listino.

Questi i due S25 Ultra con il prezzo migliore in questo momento . S25 Ultra spinge tutto al massimo: display Dynamic AMOLED 2X da 6,9 pollici QHD+ con refresh rate a 120 Hz e supporto HDR10+, S Pen integrata, e una struttura in titanio certificata IP68. Il sistema fotografico punta su un sensore da 200 MP con ProVisual Engine, accompagnato da ultra-wide da 50 MP e teleobiettivi con zoom ottico avanzato.

Il processore è lo Snapdragon 8 Gen 3 "for Galaxy", abbinato a 12 GB di RAM e ben 512 GB di archiviazione. L’autonomia è garantita da una batteria da 5.000 mAh, con supporto alla ricarica rapida. Galaxy AI è integrata nativamente, con funzioni per la modifica automatica di immagini, trascrizione di note scritte a mano e generazione assistita di contenuti. Su Amazon è in offerta a 6 pezzi disponibili 1.399€, venduto e spedito da Amazon, nella configurazione top allo stesso prezzo della variante da 256 GB. Acquistandolo si riceve un prodotto Samsung in regalo, da riscattare a questo indirizzo.

Il nuovissimo S25 Edge condivide molte specifiche con la versione Ultra, tra cui la fotocamera da 200 MP con ProVisual Engine, il pannello Dynamic AMOLED 2X con risoluzione QHD+ da 6,7 pollici e refresh rate a 120 Hz. Rispetto al modello top cambia la batteria, qui da 3.900 mAh, e manca la S Pen, ma resta il supporto alla ricarica rapida e la qualità costruttiva garantita dalla cornice in titanio e dal vetro Corning Gorilla Glass Ceramic 2.

Grande attenzione all’esperienza utente grazie a Galaxy AI, con funzioni come Now Brief e Now Bar per accedere rapidamente a contenuti, notifiche, musica e impostazioni personalizzate. La One UI 7 basata su Android 15 ottimizza ulteriormente il multitasking. Anche in questo caso la garanzia è estesa a tre anni e acquistandolo si accede alla promozione con dispositivo Samsung in omaggio.