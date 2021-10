Colpito da un proiettile durante una rapina, il suo smartphone gli fa da scudo e lo salva

Come riporta il Daily mail, durante una rapina in Brasile, un uomo è sopravvissuto a un colpo d'arma da fuoco grazie al suo smartphone Moto G5. La vicenda è avvenuta in una zona rurale del comune di Petrolina nel nord-est del Brasile, dove dei criminali hanno tentato una rapina a mano armata.

Una volta arrivata sul posto la polizia, i rapinatori erano già fuggiti mentre la vittima colpita da un proiettile e in stato di shock è stata ricoverata all'ospedale più vicino. Incredibilmente, il colpo di pistola è stato bloccato dal suo smartphone che ha fatto letteralmente da scudo. Di fatti, in ospedale è stato scoperto che il proiettile non è penetrato nel corpo ma ha solo sfiorato l'anca senza creare nessun danno grave. Dopo la breve visita l'uomo è stato dimesso.

Sulla cover del Moto G5 l'incredibile Hulk

Aneddoto ancora più curioso di questa incredibile storia riguarda il Moto G5 della vittima. Sulla cover dello smartphone era rappresentato il supereroe Marvel Hulk, il celebre personaggio che possiede l'incredibile forza e capacità di non far penetrare gli spari nel suo corpo.

All'uomo, che è rimasto anonimo, è andata miracolosamente bene. Nonostante ciò, il Brasile è uno dei Paesi con il tasso di criminalità più alto del mondo. Parliamo di circa 35 omicidi ogni 100.000 abitanti ogni anno. Nel 2018 ha registrato 57.358 omicidi, classificandosi al primo posto di questa triste classifica.

