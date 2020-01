Autovelox su Google Maps: ecco come vederli sulla mappa e come segnalarli

Google Maps è senza dubbio una delle applicazioni di navigazione più utilizzate al mondo. L'azienda di Mountain View nel corso degli anni è riuscita a migliorare notevolmente il sistema che prevede non solo i consigli su dove andare in tutte le città del mondo ma anche proponendo agli utenti un sistema di navigazione integrato con i luoghi presenti realmente o anche interagendo con il traffico in tempo reale e molto altro ancora. Purtroppo non è ancora l'applicazione perfetta per la mancanza di alcuni elementi come i limiti di velocità nelle strade. Per fortuna da qualche mese è stata implementata la presenza di eventuali autovelox che da tempo erano stati richiesti dagli utenti.

Una funzionalità che di certo fa più che comodo quando si viaggia e in questo caso Google ha deciso di implementare non solo quelli fissi ma anche quelli mobili assieme alle segnalazioni di cantieri, le strade chiuse, le deviazioni ma anche gli incidenti e i veicoli in sosta per problemi. Funzionalità che rendono l'app ancora più utile agli utenti che la utilizzano tutti i giorni nelle città italiane e non solo.

Autovelox: come trovarli su Google Maps

Sappiamo bene che Google permetta di utilizzare non solo Google Maps ma anche Waze, dopo la sua acquisizione qualche tempo fa. Due applicazioni che hanno il medesimo scopo, quello di permettere la navigazione sulle strade, ma che lo svolgono in maniera non proprio uguale e non solo per la loro grafica ma soprattutto per la possibilità di avere funzionalità implementate in modo diverso. Ecco che su Waze i limiti di velocità delle strade sono tutti presenti, cosa invece assente completamente su Google Maps. Così come la segnalazione degli autovelox, principale fonte di interesse per Waze, ora finalmente anche su Maps.

In questo caso affinché l'applicazione di Google Maps ci venga incontro nella segnalazione degli autovelox, basterà utilizzarla impostando una determinata destinazione da raggiungere ed avviare semplicemente la navigazione. Il sistema automaticamente ci segnalerà la presenza degli autovelox durante il tragitto con una piccola icona arancione sulla mappa o anche con l'avviso acustico della voce di navigazione. Oltretutto aprendo l'anteprima del tragitto che dovremo fare, Google Maps, ci permetterà di visionare tutti gli autovelox che incontreremo sulla strada.

Comoda la possibilità anche di segnalarli sulla mappa in modo da condividere con gli altri utenti la loro presenza. In tal caso durante la navigazione si aprirà un ''+'' in una specifica parte dell'app dove al proprio interno sarà possibile appunto aggiungere tra le varie scelte anche quella dell'autovelox. Come detto si potrà aggiungere eventuali incidenti, lavori ma anche strade chiuse o deviazioni oltre ai controlli di velocità fissi o mobili. Insomma sembra che Google voglia accorciare il distacco tra Maps e Waze con questi accorgimenti che c'era in una e che diventeranno anche parte dell'altra.