Apple supera Xiaomi e diventa il secondo produttore di smartphone! Chi c'è in vetta? La classifica

Apple, fresca dei nuovi risultati finanziari del quarto trimestre da record, torna ad essere il secondo produttore di smartphone al mondo superando il colosso cinese Xiaomi. La società di Cupertino ha spedito 50,4 milioni di iPhone in questo terzo trimestre 2021. Come vediamo dai dati pubblicati dalla IDC, Apple ha registrato un aumento delle vendite di iPhone del 20,8% su base annua, percentuale che porta il colosso di Cupertino ad essere la società in maggiore crescita tra le prime cinque.

Pandemia e carenza di chip per molti produttori hanno causato un declino sostanzioso che si è rispecchiato anche sulla vendita globale di smartphone in calo del 6,7% nel terzo trimestre 2021 rispetto a quello dell'anno precedente. Le previsioni però non sono delle migliori, infatti secondo gli esperti la carenza di chip continuerà nel 2022 e potrebbe prolungarsi fino alla fine dell'anno.

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone vi consigliamo di consultare la guida sui migliori smartphone top di gamma realizzata dalla redazione: potreste trovare il suggerimento ideale alle vostre esigenze.

Smartphone: la classifica dei più grandi produttori

La classifica si fa sempre più accesa nel settore smartphone in questo ultimo trimestre dell'anno.

cresce ma anche le cinesinon mollano e chiudono in positivo l'anno.in leggero calo rispetto su base annua e perde una posizione.ha subito un significativo calo su base annua, nonostante ciò rimane solido sul trono della lista.

Seguici sul nostro canale Instagram, tante novità in arrivo!