Android Q ha una Desktop Mode nativa: ecco il primo launcher

Per ora abbiamo visto poche personalizzazioni di Android nella modalità Desktop, una di queste è Samsung Dex ed ha sicuramente richiesto molto sviluppo essendo una modalità nuova. Pochi altri brand si sono cimentati in questa nuovo ramo, ma ora è Google in primis che sta lavorando per inserire una Desktop Mode nativa su Android Q.

Google ha praticamente nascosto la voce, ma nelle impostazioni sviluppatore della versione Beta di Android Q è infatti possibile abilitare la funzione che in seguito dovrà essere eseguita tramite un comando adb da terminale. Una volta avviata e collegata ad un monitor esterno, lo smartphone mostrerà un display esteso con finestre mobili sullo schermo collegato; non è ancora possibile aggiungere widget e il resto del layout è fondamentalmente un'interfaccia telefonica sovradimensionata.

Per sfruttare al meglio questa feature, Daniel Blandford sta sviluppando un launcher che si adatta alle esigenze dell'azienda di Mountain View: si tratta di una interfaccia di base con al suo interno alcune funzionalità utili che rendono il sistema un misto fra Windows e Chrome OS. La barra delle applicazioni in fondo offre la possibilità di cercare tra le app installate e sono presenti le informazioni utili sullo stato del telefono in basso a destra; il programma di avvio supporta anche widget e le scorciatoie sul desktop delle app, il tutto supportato da mouse, tastiera e persino touch.

Nel video si nota come il sistema è già abbastanza fluido, sebbene lo stesso sviluppatore dica che è soltanto un'anteprima; questo ambiente ci mostra una valida alternativa a Samsung Dex ed entrambe sono pronte a rivoluzionare il concetto di "portatile". Non sappiamo se Google implementi già nella versione finale di Android Q questa funzione desktop o se il lavoro dello sviluppo della stessa sia ancora lungo, ma sappiamo che il nuovo ambiente desktop aprirà nuove possibilità di sviluppo perchè è un mondo ancora tutto da scoprire.