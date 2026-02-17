Android Auto 16.3 svela due segreti di Google: in arrivo i player video e il tema chiaro

È disponibile per i beta tester Android Auto 16.3, un aggiornamento che, a una prima occhiata superficiale, potrebbe sembrare privo di modifiche sostanziali per l'utente finale. Chi ha scaricato l'update non troverà infatti nuovi menu o icone diverse sul cruscotto della propria vettura ma, come spesso accade nel mondo dello sviluppo software, ci sono novità nascoste nelle stringhe di codice su cui probabilmente Google è al lavoro.

L'analisi tecnica di questa versione condotta da 9To5Google ha permesso di individuare due filoni di sviluppo molto interessanti che Google sta portando avanti, pur senza averli ancora attivati pubblicamente. Il primo riguarda l'intrattenimento, attraverso una nuova "flag" denominata "CradleFeature__allow_video_apps" che sembra un segnale inequivocabile: i primi test per portare le applicazioni video sui display delle auto sono in atto.

Android Auto: lavori in corso sulla UI e sul supporto delle app video

Si tratta di una funzionalità di cui si era già parlato lo scorso anno, quando Google aveva annunciato l'intenzione di estendere le capacità multimediali della piattaforma, senza però fornire tempistiche precise o dettagli tecnici approfonditi. La logica suggerisce, e il codice sembra confermarlo, che tali applicazioni non saranno utilizzabili mentre il veicolo è in movimento, per ovvie ragioni di sicurezza stradale. L'obiettivo è probabilmente quello di offrire intrattenimento durante le soste, magari mentre si attende la ricarica di un veicolo elettrico o si aspetta qualcuno in parcheggio. Nonostante la scoperta di questo riferimento tecnico, non vi è ancora una data certa per il rilascio ufficiale.

Il secondo elemento di rilievo emerso riguarda l'aspetto visivo del sistema. È stato individuato un riferimento specifico, identificato come "Coolwalk__use_light_dark_theme_focus_input", che suggerisce il proseguimento dei lavori sul tanto atteso "tema chiaro". Android Auto è storicamente associato a un'interfaccia scura, pensata per non affaticare la vista e integrarsi con gli abitacoli, ma la richiesta di una modalità luminosa, o di un sistema capace di alternare le due modalità in base alle preferenze o alle condizioni di luce, è presente da tempo.

Lo sviluppo di questa caratteristica non è una novità assoluta, poiché anche in questo caso tracce simili erano apparse per la prima volta più di un anno fa. Il fatto che Google abbia inserito una nuova flag specifica nella beta 16.3 indica che il progetto non è stato abbandonato, ma anzi è ancora in fase di progettazione.

Attualmente, nessuna di queste funzionalità è attiva o visibile per chi guida. La versione 16.3 si limita, per l'utente comune, a correzioni di bug non specificate e miglioramenti della stabilità. Tuttavia, la presenza di questi indizi nel codice serve a confermare la direzione che il team di sviluppo sta prendendo: un futuro in cui la componente multimediale nell'auto non sarà solo audio, ma ci sarà anche una parte video importante.