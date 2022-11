Amazon, il Black Friday prosegue! Tantissimi sconti su aspirapolvere ECOVACS e altri, smartphone POCO, Xiaomi, OnePlus, ma anche iPad, iPhone 14, iMac e moltissimo altro ancora

Amazon Black Friday Week, si parte! Ecco la nostra selezione delle migliori offerte . Per comodità, ecco i link delle specifiche categorie con tutti i prodotti e non solo una selezione.

Tutti i TV in offerta qui.

Tutti i robot lavapavimenti super scontati qui.

Tutti gli smartphone qui.

Tutti i PC portatili qui.

SSD, microSD, CPU...sono tutti qui!

Cuffie e auricolari son tutte qui.

Tutti monitor qui.

Gli ECOVACS continuano ad avere i prezzi dei giorni scorsi, ma non per questo sono meno interessanti, anzi! Oggi è un giorno di quelli e sono offerte da non farsi sfuggire assolutamente, anche perché le scorte non sono infinite. Sulla qualità basta leggere qualsiasi recensione o i commenti di chi già li possiede. Qualità al top, app veramente fatta bene, qualità indiscutibile.

Occhio anche alle altre marche...

A cominciare dagli Xiaomi, richiestissimi perché molto economici, nonostante le ottime prestazioni.

Altro prezzo interessante, l'aspirapolvere smart per eccellenza iRobot Roomba. Da valutare anche questo ottimo Tineco.

A proposito di prezzi bassi, ecco i Lefant. Tutti i robot lavapavimenti super scontati qui.

Normalmente costa quasi 2.000 euro: si tratta di un nuovo e potente robot lavapavimenti e aspirapolvere, Roborock S7 MaxV Ultra.

Occhio ai dispositivi Amazon ancora in offerta! Qui la lista completa di Fire TV Stick, Echo Dot, Echo Show, Blink e altri dispositivi Amazon in offerta.

Se invece siete interessati a Chromecast occhio a questo prezzo super!

Super offerta Samsonite: un bello zaino PC e due trolley super scontati!

Prezzo super per questo iPad da 10,2 pollici e 64 GB: da non perdere! L'offerta non durerà molto...

Due iPhone 14 a un ottimo prezzo per il Black Friday 2022.

Apple Watch serie 6 e non solo!

Prezzone per lo Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G: la Settimana del Black Friday permette di risparmiare più di 100 euro su questo richiestissimo smartphone. Uno degli smartphone di maggior successo di questo Black Friday: OnePlus Nord 2T 5G.

Ottimo prezzo per un 6/128 GB nel caso di questo Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Spendendo solo 30 euro in più ecco anche il POCO M4 Pro 8-256GB, che possiamo tranquillamente indicare come la migliore offerta per rapporto prezzo/caratteristiche di questo Black Friday 2022. Mentre è a 100 meno in meno rispetto al minimo storico l'innovativo Nothing Phone (1). Tutti gli smartphone in offerta per il Black Friday 2022 qui.

Occhio anche alla utilissima DJI Action 2 Power Combo, che torna al minimo storico.

L'apprezzato Fritz!Box 7590 adesso a un prezzo sensazionale per il Black Friday.

Ecco i tre OLED LG più scontati ma attenzione che c'è anche molto altro.

TV Samsung AU7100!

L'iconico Samsung The Frame da 65" e 75" (scontato di 500€! ).

Ecco i Samsung QLED della serie Q60B.

Ecco la serie UQ75 di LG, del 2022, in offerta nelle diagonali di 43", 50", 55" e 65"!

Anche questo Hisense interessante.

Ottimo rapporto prezzo/prestazioni per Acer Aspire 5, gran sconto rispetto al suo prezzo standard. Gran sconto anche per l'Acer Aspire 3. Super minimo anche per realme Book Prime con display 2.1K e ottima configurazione a questo prezzo!

TOP: attenzione a questi due ottimi PC portatili Lenovo. hanno veramente tanta RAM ed entrambi schermo Full HD da 15,6", ma anche un SSD da 256GB affiancato ad un normale hard disk meccanico. Questo si può sempre sostituire con un SSD SATA (magari approfittando delle offerte di oggi) per avere un PC velocissimo, sempre, spendendo poco e con tantissima RAM.

Ci sono veramente TANTI portatili HP in offerta ma i migliori per prezzo e caratteristiche sono questi, oggi.

Oltre 500€ di sconto per gli ancora ottimi iMac 27 5K del 2020, con processori Intel.

Sony Alpha 7Mk2 in super offerta (ma si solito ci sono pochissimi pezzi). Anche due ottimi obiettivi a focale fissa, uno per Full Frame, l'altro APS-C.

Top : i bestseller di Crucial, fra cui BX500 1TB SATA, a meno di 70 Euro! Gran prezzo anche per i modelli 2TB e 4TB.

Crucial SSD P3 e P3 Plus (Gen.4): che prezzi!

Prezzo super per questa velocissima microSD Samsung V30 256GB, nessun problema con registrazioni video 4K 60p!

Ci sono anche quelle a marchio Amazon, stessa qualità stesse caratteristiche, prezzo ancora più basso.

Incredibile anche il prezzo degli SSD Crucial X6 portatili da 800MB/s.

Cuffie e auricolari son tutte qui.

Sony

Jabra

Sennheiser