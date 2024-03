Amazon, ecco tutte le offerte di oggi 13 marzo. Portatili gaming economici (479), robot per le pulizie a partire da 169, iPhone 15, Google Pixel, Samsung Galaxy e molto altro

Uno dei compromessi dei PC low cost di primo prezzo è l'adozione di una CPU non particolarmente performante, che va benissimo per utilizzi normali ma mostra il fianco nelle elaborazioni gravose, come rendering e software di produttività "creativa" in genere. Questo compromesso viene spazzato via in un sol colpo con questo PC, visto che troviamo la CPU AMD Ryzen 7 7500U , un bel mostro da 8 core, 16 thread e 4,3GHz di picco. Ci sono poi ben 16GB di RAM e un velocissimo SSD M.2 PCIe NWMe da 512GB , che nel peggiore dei casi è un Gen. 3 da 3500MB/s.

Sì, avete visto bene. Cecotec sta applicando sconti pazzeschi a molti articoli del proprio listino. Le altre offerte sono tutte qui, date un'occhiata!

Solo 519€ : 15,6" Full HD, CPU Intel Core i3 di 12esima generazione, 6 core e 8 thread, con picco a 4,4GHz. Ben 24GB , SSD da 1TB, per giunta NVMe quindi velocissimo. La tastiera è ovviamente italiana. Non finisce qui: in dotazione regalano anche uno zaino.

In alternativa, valutate questo Lenovo IdeaPad Slim 3, con ottima CPU, Windows 11 preinstallato e supporto Wi-Fi 6.

Attenzione anche al super PC tuttofare HP G9: CPU di dodicesima generazione Intel Core i5-1235U , con 10 core, 12 thread, picco a 4,4GHz, RAM da 24GB e persino un doppio SSD! A differenza dei Lenovo, su questo HP il Solid State Drive principale è un PCIe Gen3 da 3500MB/s da ben 1TB. Gli si affianca appunto un secondo SSD, un 500GB SATA. Un PC veramente notevole .

Laresar Evol 3 è un robot per le pulizie dalle specifiche incredibili, pensando al prezzo in offerta di soli 169€. La potenza di aspirazione è di ben 4500Pa, quindi ok anche con peli degli animali in giro per casa, ma lava anche! Al top anche l'apprezzamento da parte di chi già lo possiede, con ben 4,7 stelle su 5, con centinaia di voti. Insomma, un prodotto ottimo a prezzo di svendita.

In alternativa valutate LEFANT M1: ma, occhio, perché normalmente, quando scende a 189,99€ va esaurito molto velocemente.

Sempre in casa Laresar occhio a questa scopa elettrica senza fili, molto funzionale e pratica, dotata di un potente motore da 550 W che offre una potenza di aspirazione fino a 45 Kpa.

Ecco i migliori robot per le pulizie ora in offerta su Amazon. Qui i dettagli su questi modelli.

Il best seller dei PC low cost , marchio TECLAST in versione rinnovata. Schermo 15,6" Full HD, con risoluzione di 1920x0180 pixel, Intel Celeron N4120 con 4 core, 4 thread e picco a 2,6GHz. Lasciate perdere quelli con risoluzione inferiore. Una bella novità rispetto ai modelli del passato è la tastiera retroilluminata , che integra anche il tastierino numerico. Come sui modelli del passato, al layout nativo QWERTY internazionale si possono sovrapporre membrane in silicone con idioma italiano (e non solo), fornite in dotazione. 8GB/256GB per quanto riguarda la dotazione di memoria.

Lo schermo è un ottimoche mette a disposizione una risoluzione di benintrovabile attualmente su qualsiasi concorrente.con 12 core e 16 thread e picco a 4,4GHz! Ci sono poi

Per la prima volta sotto i 1000€, ecco un ottimo PC gaming HP con RTX 3060! Dotato di schermo Full HD da 16,1", adotta la CPU Intel Core i5-12500H (12 core, 16 thread, picco a 4,5GHz), 16GB di RAM, SSD super veloce da 512GB e NVIDIA Geforce RTX 3060 con 6GB GDDR6! Tante le porte disponibili, fra cui anche quella LAN e USB Typer-C. Super prezzo, veramente, considerando anche la presenza di Windows 11 (attenzione perché ci sono in commercio anche quelli con solo FreeDOS) !

Per quanto riguarda i televisori, l'offerta più interessante in assoluto è sicuramente quella che riguarda il modello 75E77KQ, un 75" 4K QLED del 2023 che viene svenduto a soli 749€ ! Attenzione però anche al buundle con l'ottima soundbar HS2100 con subwoofer, 240W, solo 109€ in più !

Eccezionale anche l'offerta che riguarda il 43" della stessa serie QLED 2023, da qualche giorno sotto i 300€ .

Subito grande successo per Nothing Phone (2a). Come potete vedere, ci sono due colorazioni disponibili per smartphone e cuffie CMF Buds Pro in omaggio. Il risparmio reale sul listino, in prevendita, è di circa 70€ . Niente male, considerando che è uno smartphone di fascia media con specifiche quasi da top. Prezzo finale tutto compreso 349€ !

Gli iPhone 15 scontati: attenzione agli iPhone 15 Plus, sia che si tratti del modello con 128GB, ma anche 256GB. Qui tutti gli iPhone 15 in offerta.

Nei giorni scorsi era già andato in offerta e, a 449 euro, è stato richiestissimo. Ora scende ancora di più il prezzo di questo interessante Apple 2022 iPad 10,9", andando a stabilire un nuovo prezzo minimo storico . Con un prezzo di soli 405 euro è da non perdere per gli appassionati del mondo Apple, perché consente di entrare in questa dimensione senza spendere molto, usufruendo di specifiche all'avanguardia come il display Liquid Retina da 10,9" con True Tone e chip A14 Bionic con CPU 6-core e GPU 4-core. Qui tutti gli iPad in offerta.

Fra i Google Pixel 8 con 128 GB di spazio per l'archiviazione oggi il più interessante è quello in colore Nero ossidiana, mentre sia Nero Ossidiana che Rosa sono in offerta per quanto riguarda il taglio con 256 GB di memoria.

Minimo storico su Amazon per il Google Pixel 8 Pro nella variante con taglio di memoria da 128GB . Per quanto riguarda il modello da 128 GB il coupon da 100 euro è valido per tutti i colori. A nostro parere il miglior smartphone Android attualmente sul mercato, con pochi dubbi.

Anche il modello di Google Pixel 8 Pro da 256 GB ha ora il coupon da 100 euro e occhio al modello da 512 GB , anch'esso in offerta ora. Considerando il rincaro tutto sommato limitato, e la grande quantità di memoria che mette a disposizione, potrebbe essere ora quello più conveniente da prendere.

Google Pixel 7 a : di piccole dimensioni per gli standard attuali, adotta un display OLED 90Hz da 6,1 pollici, 1080 x 2400 pixel, 429ppi. Ci sono due fotocamere posteriori: la principale è una 64Mpixel con stabilizzatore ottico OIS, quella per il grandangolo è una 13Mpixel. Selfie camera? 13Mpixel. La batteria è da 4385mAh. Ricarica 18W con cavo, 7,5W wireless. Il SoC è l'ottimo Google Tensor G2 (5nm) con GPU Mali-G710 MP7, mentre restano da segnalare gli 8GB di RAM e i 128GB di memoria non espandibile.

Google Pixel Watch 2 è l'ultimo smartwatch della casa di Mountain View che vanta un sensore integrato e rileva le variazioni della temperatura potenzialmente legate all'ambiente in cui dormi, al ciclo mestruale o ai cambiamenti nel tuo stato di benessere. Attraverso l'app ECG, poi, si può valutare il proprio ritmo cardiaco o ricevere notifiche di ritmo cardiaco irregolare. Grazie a un nuovo sensore e all'Intelligenza Artificiale di Google, lo smartwatch monitora al meglio il battito cardiaco, con dati più precisi relativi a fitness e benessere.

Occhio anche a Samsung Galaxy S24+, da pochissimo arrivato sul mercato ed è subito in promozione con Watch 6 in omaggio (vedere su Amazon come fare, il valore dell'orologio è di ben 250€!) .

Solo 174,99€ per Motorola edge 30 Neo 8GB/256GB! Attenzione, perché i contenuti sono veramente di ottimo livello. Il SoC è Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G, mentre il comparto fotocamera è stabilizzato OIS, con modulo da 64Mpixel, affiancato da un ultrawide da 13Mpixel. La batteria è una 4020mAh con ricarica ultra rapida 68W e anche wireless a 5W. No minijiack.

Super portatile gaming MSI Thin GF63 con la GeForce RTX 4060 scende a un prezzo invidiabile. Parliamo di una configurazione completa, che vanta la solidità e la qualità del marchio MSI. Da non perdere per tutti coloro che sono alla ricerca di un portatile potente!

In alternativa, scendendo di una generazione per quanto riguarda la scheda video, va assolutamente valutato questo Lenovo IdeaPad Gaming 3 con NVIDIA GeForce RTX 3060: a questo prezzo sta vendendo decisamente bene!

Se invece siete orientati su qualcosa di più congeniale allo studio e al lavoro, senza pretendere troppo dalle prestazioni, il punto di riferimento rimane questo portatile HP con AMD Ryzen 5 5625U, 8 GB di RAM e SSD da 512 GB. Parliamo di un portatile elegante e affidabile, oltre che leggero e facile da trasportare, con Windows 11 Home preinstallato e display 15,6" FHD.

Più votato al mondo PC/smartphone è Crucial X6, uno dei modelli più venduti e apprezzati sia per forma e dimensioni, sia per la velocità di 800MB/s. Il prezzo del 4TB è imbattibile, ma anche quello da 1TB merita attenzione. Non aspettate molto, andranno a ruba!

Non tutte le auto offrono la possibilità di utilizzare Android Auto in modalità wireless. Ma oggi è possibile porre rimedio con grande facilità a questo inconveniente, visto che Motorola MA1 Android Auto è ora in offerta su Amazon a un prezzo che rende questo acquisto un vero e proprio affare!

Super ribasso di prezzo anche per l'ottimo DJI Mini 3 Pro, punto di riferimento del settore anche perché non richiede il patentino ma solo la registrazione. Oggi è in offerta anche la variante priva di radiocomando ma, a nostro modo di vedere le cose, considerata l'esigua differenza di prezzo il kit completo è preferibile.

Le nuove GeForce RTX SUPER sono disponibili su Amazon. Tanti marchi sono presenti, come potete vedere, con MSI, Zotac, Gigabyte, Asus. Potete trovare la scheda nella versione bianca o in quella nera, OC e non OC, oppure nelle varianti elaborate come nel caso della AMP Etreme Airo. Si tratta di una proposta di valore perché la GeForce RTX 4080 di base ultimamente non si trovava a meno di 1.300 euro.

Per chi è disposto a rinunciare a un po' di prestazioni, probabilmente le offerte più convenienti nel rapporto rispetto al prezzo sono quelle relative alla RTX 4070 OC della linea MSI Ventus e alla RTX 4070 non OC della linea ASUS Dual.

In promozione ci sono gli ottimi tablet DOOGEE T10 PRO: chassis in alluminio, display da 10,1 pollici con risoluzione 1920x1200 pixel (certificazione TÜV SÜD per la riduzione della luce blu), 8GB di RAM fisica (non indichiamo mai il quantitativo aggiuntivo virtuale, utile solo a far salire i "numeroni"), 256GB di memoria interna, per giunta espandibile. Super la batteria: vanta ben 8580mAh, con ricarica rapida da 18W!

Ecco alcuni esempi di scarpe Geox, su Amazon se siete fortunati con il numero si risparmia molto! Trovate altri modelli qui.

Discorso praticamente identico per le Clarks, molte delle quali sono anche a questo indirizzo.